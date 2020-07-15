Хикмет Гаджиев раскрыл ложь армян во время дебатов с главой МИД Армении на телеканале Al Jazeera İnternational – ВИДЕО

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Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел дебаты с министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном на телеканале Al Jazeera İnternational.

Глава МИД Армении попытался исказить суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, указав, что Армения якобы является сторонником мира и гарантом безопасности армян в Карабахе, что его страна работает над устранением напряженности.

Помощник Президента в прямом эфире раскрыл ложь главы МИД Армении, указав, что подобными заявлениями Армения еще раз доказала свою политику агрессии и территориальных претензий к Азербайджану.

Он отметил, что Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана в результате военной агрессии и что более одного миллиона азербайджанцев были этнически очищены и изгнаны с оккупированных территорий.

«Армения как государство несет международно-правовую ответственность за военную агрессию против Азербайджана», - сказал он.

Х. Гаджиев обратился к министру иностранных дел Армении с вопросом, что делают армянские солдаты на оккупированных территориях Азербайджана.

Помощник Президента сказал, что события на армяно-азербайджанской границе не были обычными пограничными столкновениями, были запланированы Арменией заранее и были продолжением продолжающейся военной агрессии против Азербайджана.

Х. Гаджиев сказал, что ответственность за провокацию на границе полностью лежит на Армении, добавив, что РА скрывает свои потери и что армянское руководство должно сообщить общественности о потерях, вызванных этой военной авантюрой.

Эльшан Рустамов