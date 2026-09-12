В Баку расселили жильцов дома из-за строительства шахты метро? — ответ организации

Распространилась информация о том, что в связи с проведением подземных работ в бакинском метрополитене жителей одного из домов в Насиминском районе Баку расселили.

Об этом местный житель сообщил, обратившись в редакцию Baku.ws.

По его словам, речь идет о доме по адресу: улица Сулеймана Рагимова, 116. Гражданин также утверждал, что в здании из-за проведения подземных строительных работ появились трещины.

В связи с этим руководитель отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил, что информация о расселении жителей здания не соответствует действительности.

«На территории строится шахта бакинского метрополитена. Геологические особенности полностью изучены, и раскопочные работы ведутся с обеспечением безопасности окружающих зданий, строений и сооружений, а также самого строительства. Информация о выселении жителей из зданий является ложной. В настоящее время строительные работы ведутся с обеспечением мер безопасности и контроля», — добавил представитель ЗАО.