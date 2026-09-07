Азербайджан подчеркнул важность ядерной безопасности на заседании МАГАТЭ

Кямиль Хасиев принял участие в сентябрьском заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Австрии в социальной сети X.

В ходе выступления постоянный представитель Азербайджана при МАГАТЭ подчеркнул важность обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также отметил поддержку агентства в укреплении национального потенциала страны в этой сфере.

Напомним, Кямиль Хасиев является послом Азербайджана в Австрии и постоянным представителем страны при международных организациях в Вене. Официальное представительство Азербайджана при МАГАТЭ осуществляется через постоянное представительство в Австрии.