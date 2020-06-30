Ильхам Алиев об открытии границ

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«В период пандемии большая часть стран мира закрыла свои границы, в том числе и Азербайджан. И до сих пор наши границы закрыты, они работают только на прием азербайджанских граждан, которые хотят вернуться на Родину, и на отъезд иностранцев, которые хотят покинуть Азербайджан. Это связано с тем, что мы, естественно, в первую очередь думаем о безопасности, здоровье людей, об их жизни».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

С учетом того, что вирус в Азербайджан был привнесен извне, конечно же, мы считаем, что на данном этапе закрытие границ – это единственный правильный путь, отметил глава государства.

«Но также надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, и в том числе следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с которой мы тесно сотрудничаем, мы тоже будем открывать границы. Когда это произойдет, сказать трудно. Но как только это произойдет, конечно же, ваши рекомендации по восстановлению сектора туризма будут очень важны», - сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации.

С.Агаева