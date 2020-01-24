Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Херли.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня Австралии.

Верю, что развитие дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Австралийским Союзом и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – благополучия и процветания».

Тимур Рзаев, Г.Р.