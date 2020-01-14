Ильхам Алиев Самиру Шарифову: «Я задаю простой вопрос, а ты начинаешь читать лекцию» - ВИДЕО

13 января при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на совещании министр финансов Самир Шарифов выступил с отчетом об основных параметрах бюджета.

Президент Ильхам Алиев обратился к министру с вопросом о том, сколько средств предусмотрено в этом году для снижения уровня внешнего долга.

«Господин Президент, в соответствии с определенной Вами стратегии по долгосрочному управлению государственным долгом реализуются соответствующие меры. В настоящее время наш прямой внешний долг составляет 17,2%. В то же время долг государственных учреждений...» - начал свой ответ Самир Шарифов.

Однако глава государства прервал его: «Это понятно. То есть 17,2%. Сколько средств предусмотрено в этом году? Я задаю простой вопрос, а ты начинаешь читать лекцию».

В ответ Самир Шарифов сказал, что в этом году для снижения уровня внешнего долга предусмотрены 1,7 миллиарда манатов, тем самым Министерство финансов постарается, чтобы внешний государственный долг сократился примерно на один процент.

Президент Ильхам Алиев отметил, что нужно постараться, чтобы еще больше понизился.

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