Ильхам Алиев: В кадровой политике следует основываться не на личных знакомствах, а на профессионализме

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«Прежде всего следует провести анализ, принять практические меры по устранению недостатков в деятельности МИД».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с новым министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в видеоформате.

«В кадровой политике следует основываться не на личных знакомствах, симпатиях, дружеских связях, а на профессионализме, патриотизме и национальных ценностях. Нужно открыть дорогу профессиональным кадрам, преданным Родине, образованным и способным достойно защищать интересы Азербайджана.

Координационная работа в министерстве между различными ведомствами, включая руководящих работников, должна быть обеспечена на должном уровне», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что работа, проводимая в наших зарубежных представительствах, должна быть строго проанализирована, определен коэффициент эффективности работы посольств.

«В некоторых случаях люди, работающие в наших посольствах, пренебрегают своей работой, пассивны, не могут должным образом защищать и обеспечивать интересы нашей страны. Они не могут донести до широкой общественности реалии нашей страны или не хотят этого делать. Они не могут дать необходимого ответа на периодически направляемую против Азербайджана клевету или не хотят этого делать. Поэтому все эти вопросы, конечно, должны занимать важное место в вашей повседневной работе», - отметил глава государства.

Наши дипломаты должны полностью обеспечивать интересы нашей страны, подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

«Могу сказать, что большинство наших дипломатов, работающих за рубежом, отвечают высоким критериям. Но при анализе ситуации, в первую очередь, необходимо учитывать недостатки. Наши посольства должны поддерживать тесные связи с проживающими за рубежом азербайджанскими общинами. Они должны внести свой вклад в координационную работу диаспорских организаций, чтобы и диаспорские организации, и посольства обеспечивали интересы Азербайджана», - подчеркнул глава государства.

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С.Агаева