«Итальянцы очень похожи на азербайджанцев». Ида Садыхова о жизни и учебе в Риме – ФОТО 

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Человека, излучающего вдохновение, всегда можно выделить из толпы.

Его выдадут горящие глаза и желание познать эту сложную и в то же время простую жизнь.

Блог Иды Садыховой пропитан этим вдохновением – ее посты пронизаны философскими размышлениями, а фотографии передают красоту Италии, где девушка получает психологическое образование. Также она развивает свой Youtube-канал , в котором рассказывает без прикрас о жизни в Риме.

В беседе с 1news.az Ида поделилась историей своего переезда в «страну вечного солнца», рассказала о казусных ситуациях, которые с ней приключились, а также о том, как Италия постепенно возрождается после пандемии коронавируса.

«Сколько себя помню, я испытывала страсть к психологии. Будучи эмпатийным человеком, я очень любила слушать. Не скажу, что выбрала эту профессию чисто из альтруистических побуждений, но они тоже сыграли определенную роль. А еще у меня всегда был безумный интерес узнать – что собой представляют человеческая психика и мозг. И вот эта любознательность двигала мною всю мою сознательную жизнь», - рассказывает И.Садыхова.

Когда пришло время поступать в институт, Ида подала документы в третью группу, будучи уверенной, что психология находится именно там, но потом узнала, что этот факультет перевели в четвертую группу. Она была разочарована, думала, что ее мечта никогда не сбудется, но буквально за два месяца до экзаменов узнала, что можно поступить на психолога в МГУ вне зависимости от группы. Для этого просто нужно было сдать дополнительный внутренний экзамен – по биологии, математике и русскому языку. Так она, собственно говоря, и сделала.

«После окончания МГУ я решила продолжить образование за границей. Изначально мой выбор пал на Швецию, где я поступила в один из местных институтов на факультет организационной психологии. Вдруг в последний момент я наткнулась на объявление о наборе в магистратуру Римского университета Ла Сапиенца на факультет когнитивной нейронауки, и он меня безумно заинтересовал. Потому что здесь обучение выходило за рамки простой клинической психологии – специалист данного профиля мог заниматься как научными исследованиями, так и работать в сфере искусственного интеллекта, технологий и всего остального, так или иначе связанного с психологией.

Буквально за два дня до дедлайна я собрала документы и подала заявку. У меня не было особых ожиданий, потому что в группе имелось всего 20 мест. Однако я не просто поступила, но еще и выиграла стипендию. И вместо холодной северной Швеции перебралась в прекрасную, южную, солнечную Италию», - говорит девушка.

Наша собеседница отмечает, что не пожалела о своем выборе – в этой стране она чувствует себя как дома, потому что итальянцы очень похожи на азербайджанцев. Это сходство наблюдается не только в плане темперамента, но и традиций – здесь так же почитают родителей, уважительно относятся к старшим и бережно хранят культурно-историческое наследие. Отличает итальянцев от представителей нашей нации, можно сказать, только расслабленный взгляд на жизнь, который Ида за время проживания в Риме успела перенять.

«Когда я сюда переехала, мне довелось столкнуться с определенными сложностями. Без них никак, но с ними, как говорится, интереснее. Буквально через месяц мне пришлось съехать со съемной квартиры, потому что меня совершенно не устраивала сожительница. Обычно я так легко не отступаю, но это для меня был тотальный выход из зоны комфорта, и я решила, что проще поменять квартиру, нежели бороться с чем-то токсичным.

Девушка, с которой я жила, была настоящим деспотом (смеется). У нее был очень жесткий свод правил. К примеру, когда я только обосновалась в Риме, моя мама приехала погостить у меня несколько дней, чтобы посмотреть, как я устроилась. Так эта девушка сказала, что категорически против присутствия посторонних в нашей квартире! В итоге моя мама просидела все дни в моей комнате, пока я ходила в университет.

Я всегда была тепличным растением, которое выросло у родителей на руках. И тут, приехав в совершенно чужую страну, никогда прежде не бывая в Европе, сталкиваюсь с такой ситуацией. Естественно, она выбила меня из колеи. Наряду с этим, были и другие мелочи, которые заставляли меня переживать. Поэтому в итоге я переехала в другую квартиру, и все стало гораздо проще», - говорит И.Садыхова.

В остальном, по словам нашей собеседницы, адаптация прошла легко. За исключением того, что в первый же день она потеряла кошелек, в котором были документы, кредитные карточки и деньги. Девушка впала в отчаяние, учитывая, что ей все говорили: «Если ты что-то потеряла в Риме, можешь попрощаться с этим навсегда». Однако спустя пару недель она получила звонок из азербайджанского посольства и узнала, что ее кошелек находится у них. Как оказалось, какая-то женщина нашла его на улице и отдала полицейским. Эта ситуация приятно удивила Иду, особенно то, что деньги в кошельке остались в целости и сохранности, вплоть до последней копейки.

«Я ожидала, что через какое-то время жизнь в Риме покажется мне обычной. Но у меня до сих пор перехватывает дыхание, когда я гуляю по улицам этого города. Конечно, здесь есть мелкие минусы, но они теряются на фоне общей красоты, поэтому столица Италии все равно остается прекрасной.

К примеру, из минусов я могу назвать проблему с мусором. Рим очень загрязненный из-за большого наплыва туристов, которые приезжают сюда круглый год. Во время карантина он очистился, стал свежее.

Другая проблема – это транспорт. Здесь очень странная система автобусов, и работают они довольно плохо. Я привыкла к тому, что в Баку транспорт функционирует как часы, а в Риме ты можешь 20 минут ждать автобус, который стоит где-то за углом и по непонятной причине не сдвигается с места.

И третья, наиболее страшная, проблема связана с бездомными людьми. Здесь на улицах можно увидеть огромное количество бездомных. В людных частях города они довольно безобидные и не подойдут к тебе. Но на них просто по-человечески больно смотреть. Особенно во время пандемии, когда на пустынных улицах были только они», - говорит Ида.

По словам девушки, за последнее время Италия уже оправилась от ситуации с коронавирусом. Люди продолжают пользоваться масками и надевать перчатки при входе в магазины, но при этом среди населения уже нет напряжения и паники. Все ходят в рестораны, бары, клубы, власти открыли границы, то есть, Италия находится на пути к возрождению.

«Я нахожусь в Риме уже два года, мое обучение в магистратуре должно было завершиться, однако из-за ситуации с коронавирусом все процессы приостановились. Я сдала экзамены и собиралась работать над диссертацией вместе со своими профессорами. Мы запланировали серьезный масштабный проект, но в связи с пандемией наши лаборатории закрылись, и все 200 участников, на которых мы должны были проводить эксперименты, естественно, отказались.

Мы сейчас проводим эти эксперименты в онлайн-режиме, но это происходит очень поверхностно и не дает того результата. Защиту диплома, которая должна была пройти летом, перенесли на осень. Поэтому мое окончание магистратуры отложилось», - говорит И.Садыхова.

По словам нашей собеседницы, ей не хватает одной учебы – желая развиваться со всех сторон, она старалась параллельно подрабатывать. Первый год в Риме девушка подрабатывала фотографом в магазине и SMM-менеджером. Сейчас, во время написания дипломной, Ида приостановила свою работу, но с сентября планирует снова возобновить.

«Где я собираюсь жить после окончания магистратуры? Если честно, пока не могу ответить конкретно на этот вопрос. С одной стороны, мне очень нравится Италия, но с другой – я не хочу растрачивать свои таланты, приобретенные знания и опыт на чужбине. Мне хочется сделать что-то полезное для своей страны.

Я всегда росла с убеждением, что человек не должен забывать о своих корнях. Благодаря Азербайджану, я стала той, кем являюсь на сегодняшний день. Поэтому было бы очень неблагодарным с моей стороны наплевать на это и остаться в Италии. В крайнем случае, я буду проживать на две страны и обязательно реализую в Азербайджане какие-то свои проекты.

Психология в Баку на данный момент развивается, меняется отношение людей к этой сфере, они становятся более лояльными к сеансам психотерапии, но этого недостаточно. Нам катастрофически не хватает экспертов, и поэтому я считаю своим долгом постараться заполнить этот пробел», - подытоживает И.Садыхова.

Лейла Мамедова