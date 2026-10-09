Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Современная архитектура международных отношений строится не только на глобальных геополитических альянсах, но и на региональных форматах, способных гибко реагировать на вызовы времени.

За более чем тридцатилетнюю историю Содружество Независимых Государств прошло сложный путь - трансформировалось из формата урегулирования последствий распада прежней системы в устойчивый механизм прагматичного сотрудничества. На этом пространстве Азербайджан занимает особую, исключительно самостоятельную позицию. Баку строит свою политику на строгом соблюдении национальных интересов, демонстрируя модель эффективного многостороннего партнерства без ущерба для суверенного курса. Участие Азербайджана в структуре СНГ носит глубоко осознанный характер: здесь переплетаются исторические нити гуманитарных связей, экономические интересы и масштабные инфраструктурные проекты, меняющие логистическую карту Евразии.

От диалога к созиданию

Внешняя политика Азербайджана на постсоветском пространстве никогда не была пассивной. Руководство страны неизменно подчеркивает значимость многосторонних платформ для расширения политического диалога и укрепления доверия. Как отметил Президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменбаши, за минувшие годы «Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве востребованной площадки для поддержания политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между нашими странами».

При этом Баку всегда демонстрировал принципиальный подход: все документы и инициативы организации оцениваются исключительно через призму национальных приоритетов, что позволяет государству сохранять полную свободу, отстаивая свою точку зрения и формулируя необходимые оговорки там, где это требуется.

Транспортный каркас Евразии: созидание глобального хаба

Если гуманитарное сотрудничество формирует эмоциональный капитал доверия, то экономика и логистика служат надежным фундаментом для долгосрочной стабильности. Обладая уникальным географическим положением на стыке Европы и Азии, Азербайджан практически с нуля создал современную, высокотехнологичную транспортно-инфраструктурную базу, превратившись в незаменимый узел Евразийского континента.

«Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам Север-Юг и Восток-Запад», - заявил Ильхам Алиев на саммите глав государств СНГ в Туркменбаши.

Сегодня через территорию страны проходят стратегические международные коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад», обеспечивающие беспрецедентную скорость и безопасность транзитных потоков. Цифры говорят сами за себя: за первое полугодие 2026 года объем транзитных перевозок через Азербайджан продемонстрировал впечатляющий рост на 10 процентов, вплотную приблизившись к отметке в 8 миллионов тонн грузов. Стратегические амбиции Баку направлены далеко в будущее — в среднесрочной перспективе страна ставит перед собой планку довести объем грузоперевозок по каждому из этих ключевых маршрутов до 15 миллионов тонн.

Развитие транспортной составляющей сопровождается и качественными изменениями в региональной среде. Происходящие сдвиги в логистике затрагивают и разблокирование коммуникаций, включая отмену прежних ограничений на транзит и вовлечение инфраструктуры в многосторонний товарооборот. Это превращает страну не просто в транзитный коридор, а в подлинный геоэкономический перекресток, где пересекаются интересы десятков государств.

Впервые в истории независимого Азербайджана: Баку возглавит СНГ

Прагматичный курс Баку в рамках СНГ наглядно демонстрирует, что региональное партнерство может быть взаимовыгодным и эффективным, если оно базируется на равноправии, взаимном уважении и четком понимании общих вызовов. Азербайджан не просто участвует в текущей повестке Содружества, но и берет на себя лидерскую ответственность за его дальнейшую судьбу.

Высокий уровень доверия к стране со стороны партнеров по организации нашел свое отражение в ключевых решениях саммита. Выступая перед коллегами, глава Азербайджанского государства озвучил важную инициативу: «Хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года».

Подобная готовность к углублению интеграционных процессов и принятию на себя координирующей роли знаменует собой качественно новый этап в отношениях страны с организацией. Баку подтверждает статус ответственного регионального игрока, способного генерировать инициативы развития, укреплять транспортно-экономическую безопасность и создавать прочную основу для долгосрочного мира и стабильности на всем евразийском пространстве.

Новый этап интеграционных процессов ознаменовался для Азербайджана беспрецедентным укреплением позиций на международной арене. В рамках Содружества сформирована председательская тройка в составе Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, где председательство в 2027 году перейдет к Узбекистану, а в 2028 году эти функции впервые в истории независимой республики возьмет на себя Баку. Исторически подобному шагу препятствовал долгий период неурегулированного армяно-азербайджанского конфликта, однако эпоха исторического перелома и установления прочного мира на Южном Кавказе открыла принципиально новые горизонты для активного участия страны в многосторонней дипломатии.

Сегодня дипломатический календарь Азербайджана отражает масштабы его растущего геополитического влияния. Баку последовательно берет на себя координирующую роль в ключевых региональных структурах, возглавляя Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, Организацию тюркских государств и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а теперь и СНГ. Масштаб доверия к государству подтверждается и на глобальном уровне: уже в следующем году председательство в Организации исламского сотрудничества перейдет к Баку, который примет у себя очередной саммит ОИС. Кроме того, на 2028 год запланировано проведение в азербайджанской столице саммита Европейского политического сообщества, что окончательно закрепит за страной статус ключевого моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.