 Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Себа Агаева12:29 - Сегодня
Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Современная архитектура международных отношений строится не только на глобальных геополитических альянсах, но и на региональных форматах, способных гибко реагировать на вызовы времени. 

За более чем тридцатилетнюю историю Содружество Независимых Государств прошло сложный путь - трансформировалось из формата урегулирования последствий распада прежней системы в устойчивый механизм прагматичного сотрудничества. На этом пространстве Азербайджан занимает особую, исключительно самостоятельную позицию. Баку строит свою политику на строгом соблюдении национальных интересов, демонстрируя модель эффективного многостороннего партнерства без ущерба для суверенного курса. Участие Азербайджана в структуре СНГ носит глубоко осознанный характер: здесь переплетаются исторические нити гуманитарных связей, экономические интересы и масштабные инфраструктурные проекты, меняющие логистическую карту Евразии.

От диалога к созиданию

Внешняя политика Азербайджана на постсоветском пространстве никогда не была пассивной. Руководство страны неизменно подчеркивает значимость многосторонних платформ для расширения политического диалога и укрепления доверия. Как отметил Президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменбаши, за минувшие годы «Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве востребованной площадки для поддержания политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между нашими странами».

При этом Баку всегда демонстрировал принципиальный подход: все документы и инициативы организации оцениваются исключительно через призму национальных приоритетов, что позволяет государству сохранять полную свободу, отстаивая свою точку зрения и формулируя необходимые оговорки там, где это требуется.

Транспортный каркас Евразии: созидание глобального хаба

Если гуманитарное сотрудничество формирует эмоциональный капитал доверия, то экономика и логистика служат надежным фундаментом для долгосрочной стабильности. Обладая уникальным географическим положением на стыке Европы и Азии, Азербайджан практически с нуля создал современную, высокотехнологичную транспортно-инфраструктурную базу, превратившись в незаменимый узел Евразийского континента.

«Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам Север-Юг и Восток-Запад», - заявил Ильхам Алиев на саммите глав государств СНГ в Туркменбаши.

Сегодня через территорию страны проходят стратегические международные коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад», обеспечивающие беспрецедентную скорость и безопасность транзитных потоков. Цифры говорят сами за себя: за первое полугодие 2026 года объем транзитных перевозок через Азербайджан продемонстрировал впечатляющий рост на 10 процентов, вплотную приблизившись к отметке в 8 миллионов тонн грузов. Стратегические амбиции Баку направлены далеко в будущее — в среднесрочной перспективе страна ставит перед собой планку довести объем грузоперевозок по каждому из этих ключевых маршрутов до 15 миллионов тонн.

Развитие транспортной составляющей сопровождается и качественными изменениями в региональной среде. Происходящие сдвиги в логистике затрагивают и разблокирование коммуникаций, включая отмену прежних ограничений на транзит и вовлечение инфраструктуры в многосторонний товарооборот. Это превращает страну не просто в транзитный коридор, а в подлинный геоэкономический перекресток, где пересекаются интересы десятков государств.

Впервые в истории независимого Азербайджана: Баку возглавит СНГ

Прагматичный курс Баку в рамках СНГ наглядно демонстрирует, что региональное партнерство может быть взаимовыгодным и эффективным, если оно базируется на равноправии, взаимном уважении и четком понимании общих вызовов. Азербайджан не просто участвует в текущей повестке Содружества, но и берет на себя лидерскую ответственность за его дальнейшую судьбу.

Высокий уровень доверия к стране со стороны партнеров по организации нашел свое отражение в ключевых решениях саммита. Выступая перед коллегами, глава Азербайджанского государства озвучил важную инициативу: «Хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года».

Подобная готовность к углублению интеграционных процессов и принятию на себя координирующей роли знаменует собой качественно новый этап в отношениях страны с организацией. Баку подтверждает статус ответственного регионального игрока, способного генерировать инициативы развития, укреплять транспортно-экономическую безопасность и создавать прочную основу для долгосрочного мира и стабильности на всем евразийском пространстве.

Новый этап интеграционных процессов ознаменовался для Азербайджана беспрецедентным укреплением позиций на международной арене. В рамках Содружества сформирована председательская тройка в составе Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, где председательство в 2027 году перейдет к Узбекистану, а в 2028 году эти функции впервые в истории независимой республики возьмет на себя Баку. Исторически подобному шагу препятствовал долгий период неурегулированного армяно-азербайджанского конфликта, однако эпоха исторического перелома и установления прочного мира на Южном Кавказе открыла принципиально новые горизонты для активного участия страны в многосторонней дипломатии.

Сегодня дипломатический календарь Азербайджана отражает масштабы его растущего геополитического влияния. Баку последовательно берет на себя координирующую роль в ключевых региональных структурах, возглавляя Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, Организацию тюркских государств и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а теперь и СНГ. Масштаб доверия к государству подтверждается и на глобальном уровне: уже в следующем году председательство в Организации исламского сотрудничества перейдет к Баку, который примет у себя очередной саммит ОИС. Кроме того, на 2028 год запланировано проведение в азербайджанской столице саммита Европейского политического сообщества, что окончательно закрепит за страной статус ключевого моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Поделиться:
134

Актуально

Мнение

Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Экономика

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Хроника

В городе Туркменбаши проходит заседание Совета глав государств СНГ в расширенном ...

Хроника

Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком ...

Мнение

Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Когда «soft skills» не такие уж и «soft»

Потенциал - это возможность. Но между возможностью и результатом всегда есть путь

Сегодня - день освобождения Гадрута

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

«Вы в Инстаграме и так голая»: как спор о женской раздевалке перерос в личные выпады владельца Karabakh Fitness

COP17 в Ереване: экологическая витрина и вопросы, которые нельзя обойти стороной

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Анатомия лоббизма: ереванская конференция «Ай Дат» и инструменты гибридного давления диаспор

Последние новости

Apple сократила заказы на компоненты для iPhone 18 Pro из-за низкого спроса

Сегодня, 12:35

PASHA Bank поддерживает развитие молодёжи из уязвимых социальных групп

Сегодня, 12:33

Севиндж Фаталиева: Независимый внешний курс Азербайджана вызывает неприятие у Европарламента

Сегодня, 12:32

Баку укрепляет позиции между Востоком и Западом, Севером и Югом

Сегодня, 12:29

На освобожденных от оккупации территориях расширена сфера применения налоговых и таможенных льгот

Сегодня, 12:20

Лукашенко назвал историческим решение Баку председательствовать в СНГ в 2028 году

Сегодня, 12:18

Фарид Гаибов: «Азербайджанская молодежь сегодня добивается больших успехов во всех сферах»

Сегодня, 12:07

Пашинян: Железная дорога Азербайджана уже используется для перевозки армянских грузов

Сегодня, 12:05

Шариф: Пакистан продолжит стоять бок о бок с Саудовской Аравией

Сегодня, 12:00

«Не военнопленные, а жертвы обмана»: африканские страны требуют от Украины вернуть на родину своих граждан

Сегодня, 11:58

В городе Туркменбаши проходит заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 11:56

Более 8,7 тыс. случаев Эболы и 4,2 тыс. смертей зарегистрировано в ДРК с мая

Сегодня, 11:55

Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге 21 декабря

Сегодня, 11:45

Среднемесячная зарплата в Азербайджане приблизилась к 1 200 манатам

Сегодня, 11:43

В отношении модели Дениз Аккая выдали ордер на задержание

Сегодня, 11:40

Пропуск школы без уважительной причины: родителям грозит штраф в 100 манатов - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Экс-глава войск полиции Армении обвинен в летальном применении спецсредств 1 марта 2008 года

Сегодня, 11:30

Когда «soft skills» не такие уж и «soft»

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:26

В Азербайджане увеличилось число активных плательщиков НДС

Сегодня, 11:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55