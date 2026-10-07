Древнее албанское наследие Азербайджана - Часть II

Богатая многовековая история Азербайджана неразрывно связана с культурным наследием Кавказской Албании.

В условиях участившихся попыток исказить исторические факты особенно важно сохранять объективный взгляд на прошлое и отстаивать историческую правду.

Первый выпуск из серии материалов 1news.az был посвящен нескольким древним албанским памятникам в Карабахе. Продолжаем цикл рассказом об албанском наследии в Восточном Зангезуре.

Кяльбаджар: Монастырский комплекс Худавенг

Это крупнейший монастырский комплекс на территории Азербайджана и один из первых христианских храмов в регионе. Он расположен на левом берегу реки Тертерчай, на территории села Ванг Кяльбаджарского района. Храмовый комплекс сохранил следы еще дохристианских верований. Худавенг был построен на месте древнего культового святилища, существовавшего еще до принятия христианства. Худавенг относится к наиболее ранним албанским христианским религиозным памятникам апостольского периода. Согласно источникам, его основание связывают с Дади - учеником Фаддея, одного из апостолов Иисуса Христа.

Автор XIX века писал, что определить возраст этого сооружения невозможно, его первоначальный древний облик был полностью утрачен, и до наших дней дошел лишь восстановленный вариант.

Результаты археологических исследований советского периода показывают, что строительство монастыря на месте древнего храма началось в VI–VII веках. На территории монастырского комплекса были обнаружены остатки древних храмов архаичной формы, характерной для раннего Средневековья.

Монастырь получил название Худавенг, поскольку был построен на вершине скалы. Название Худавенг - «храм Бога» - сохранилось в народной памяти до наших дней. В источниках отмечается также, что оно связано с названием села Ванг, где расположен монастырь. В народе монастырь также был известен как Вангский пир – святилище. В начале XX века историк Ямпольский отмечал, что сюда приходили не только христиане-албаны, но и мусульмане. Центральная часть святилища была украшена искусно орнаментированными резными крестами.

Спустя столетие после падения Албанского государства, начиная с IX века, на фоне ослабления Арабского халифата монастырь вновь оказался под контролем албанской княжеской династии Хачена, которая возродила свое влияние. В XI–XII веках Худавенг превратился в религиозный центр усиливавшегося Хаченского княжества. Династия Хаченских князей принадлежала к албанам, участвовавшим в этногенезе азербайджанского народа. Ярко выраженные тюркские имена, упомянутые в надписях храмового комплекса Худавенг - Арзу-хатун, Турсун, Сейти, Гасан, Аваг, Шамс, Алтун, Агбух, Карагёз, Мамахатун - рассматриваются как свидетельство тюркской этнической принадлежности династии.

На территории монастыря существовало множество надписей, из которых следует, что албанские монастыри Худавенг, Хатирвенг и Гетамак (Зар) были родовым наследием и родовыми престолами хаченских князей. Представители династии Хаченских князей Турсун Сейти, Гасан и их братья и сыновья оставили надписи, подтверждавшие, что унаследованные ими монастыри являлись родовыми кладбищами династии. В надписи также упоминаются князья Пеки, Алтун, Айтин, Бахрам, Джаханшах, принадлежавшие к роду Хачена.

В монастыре Худавенг сохранилось несколько надписей, относящихся ко времени Гасана, который с 1142 года стоял во главе Хаченского княжества. Из надписей следует, что Великий Гасан, женившийся на Мамахатун, дочери царя Кюре, после 40 лет правления в 1182 году вместе с супругой принял духовный сан. В 1182 году князь Гасан он разделил свои владения между шестью сыновьями и переселился в монастырь Худавенг. Великий Гасан построил в комплексе новый храм - мавзолей Гасана (Дарпасы).

В период расцвета Хаченского княжества, в 1214 году, монастырь был вновь перестроен. Из надписи того времени следует, что по приказу Арзу-хатун, супруги князя Вахтанга, территория монастыря была превращена в семейную усыпальницу династии Хачена. Со временем территория и земельные владения монастыря значительно расширились за счет земель, пожертвованных монастырю детьми Великого Гасана.

Внутри церкви Арзу-хатун, в кувшине, обнаруженном на глубине 20 сантиметров под полом, были выявлены монеты, отчеканенные в эпоху Аггоюнлу, Тахмасиба I, возглавлявшего азербайджанское Сефевидское государство в 1524-1576 годах, и Мухаммеда Худабанды, находившегося у власти в 1578-1587 годах.

Худавенгский монастырский комплекс является одним из редких памятников, включающих практически все элементы средневекового монастырского архитектурного ансамбля - жилые помещения, гостиницу, библиотеку, трапезную и другие сооружения. В состав комплекса входят главный храм базиликального типа, несколько храмов, скрипторий, хозяйственные и жилые здания, а также их руины. Основная религиозная часть комплекса состоит из семи примыкающих друг к другу частей, отличающихся планировкой и композицией. Помимо древней главной церкви, монастырский комплекс включает небольшую однонефную базилику Святой Богородицы, церковь Арзу-хатун и пристроенный к ней зал, церковь Гасана Джалала, церковь Святого Григория, колокольню, здание школы и галерею.

Самым древним сооружением комплекса является главный храм, относящийся к однонефной базилике раннего Средневековья. В разные эпохи рядом с ним были возведены несколько прямоугольных храмов и часовен, в результате чего сформировался крупный религиозный комплекс. Окруженные мощными стенами религиозные комплексы во время военных конфликтов служили убежищем не только для священнослужителей, но и для жителей окрестных сел. Храм имеет два барельефа. Предположительно, на первом барельефе изображены супруг Арзу-хатун и святой человек, а на втором - их сыновья. Портал входа в храм выложен камнями с богатыми художественными орнаментами. Эти резные камни сами по себе являются отдельными произведениями архитектурного искусства. В декоративных элементах храма использованы арочные конструкции. Храм завершается кровлей в форме шестнадцатигранного шатра с треугольными элементами, закрепленного над арками. Главным сооружением Худавенгского монастырского комплекса является церковь Великого Гасана. В XIII веке был построен храм Игида Гасана с купольным залом.

В период армянской оккупации в Худавенге, как и в других албанских храмах, незаконно проводились якобы «реставрационные» работы, элементы с богатыми орнаментами были вывезены в Эчмиадзин. Произвольные раскопки в монастырском комплексе, исказили исторический облик памятника.

В 2020 году, когда вследствие победы Азербайджанской армии в 44-дневной войне оккупационные силы были вынуждены покинуть без боя Кяльбаджарский район, они, злоупотребив предоставленным им сроком, демонтировали и вывезли в Армению церковное имущество, включая уникальные фрески и церковные колокола.

Кяльбаджар: Албанский храм Хасанриз

Храм Хасанриз 500-го года расположен на левом берегу реки Тертерчай, в Хасанризской впадине, на территории одноименного села. Ранее село называлось Атерк. По предположению исследователей, это название является фонетическим вариантом тюркского слова «атрак», означающее места впадения реки в устье.

В XIII веке, в период Албанского возрождения, село получило название Хасанриз в честь хаченского князя Гасана Джалала. Название Хасанриз упоминается и в османских источниках 1727 года.

В XII веке Хасанриз (Атерк) являлся резиденцией династии князя Вахтанга. Согласно сведениям автора XIX века, в селе сохранилось несколько древних церковных руин, относящихся к албанскому периоду. В восточной части села, на левом берегу Тертерчая, находились древние сооружения. Автор отмечает, что наряду с храмом Хасанриз в селе располагалась также церковь Карахунч. По его описанию, эта древняя церковь находилась на возвышенности на правом берегу реки Тертерчай. Арка древней церкви на вершине холма была разрушена. Сам холм местные жители называли Улдузлу-тепе («Звёздный холм»).

О святилище Улдузлу-тепе писал еще древнеалбанский историк Муса Каланкатуклу. Автор сообщал, что это место захоронения превратилось в почитаемое народом святилище. Согласно преданию, здесь находилась могила Такухи - представительницы княжеского рода из области Ути. Она была подвергнута пыткам и убита предводителем гуннов. «Увидели, что с места, где в муках умерла Такухи, исходил яркий свет, а разорванные части ее одежды, разбросанные повсюду, сияли подобно звездам. Этот свет исходил и от всех, кто здесь принял мученическую смерть. Увидев это, люди назвали это место Улдузлу-тепе, и этот холм до сих пор известен под этим именем», - писал средневековый автор.

Зангилан: Албанская церковь

В окрестностях села Бартаз, расположенного на левом берегу реки Араз, в глубине леса находились руины древнего албанского храма. Толщина стен частично разрушенной и обрушившейся албанской церкви достигала 1,5 метра. В 100–150 метрах от храма находилось древнее святилище Ханазир-пир.

Архитектурная структура древней церкви была идентична албанскому памятнику, расположенному в селе Карабаба Зангиланского района.

Кяльбаджар: Храм Килсякенд

Село Гасымлар, расположенное в предгорной местности, первоначально называлось Килсякенд, поскольку было основано рядом с древней албанской церковью.

В XIX веке поселение основал Гасым Мухаррам оглы, переселившийся из лачинского села Алхаслы. Впоследствии село стало называться Гасымлар.

До 1980-х годов древняя албанская церковь в селе оставалась местом богослужения для удинов, многие из которых приезжали из Габалинского района. По словам местного жителя, они ежегодно приезжали к храму, проводили здесь несколько дней и совершали богослужения.

Древний албанский храм в селе имеет форму небольшой часовни. Полукруглый вход был оформлен в виде прямоугольного дверного проема с использованием трех крестов. Два были установлены вертикально, а третий - горизонтально, в качестве перекладины. Все три креста отражали характерные для албанской традиции каноны. Они имели сходство как между собой, так и с другими крестами, исследованными на территории Кяльбаджарского района.

С левой стороны портала между симметрично расположенными боковыми побегами возвышался крест в форме древа жизни. Четыре крестообразно расположенных побега, заканчивающихся цветами, подчеркивали растительную трактовку креста как символа плодородия. Над крестом проходил меандровый пояс, а выше - второй пояс, завершающий композицию стелы. В центре этого пояса находились три креста, окруженных ветвями с плодами.

В период оккупации древний албанский храм в селе Гасымлар также подвергся актам вандализма. Находившиеся в церкви албанские кресты были похищены и заменены армянскими.

Кяльбаджар: Монастырский комплекс Святой Богородицы

Село Зар Кяльбаджарского района – одно из мест, отличающее богатой культурой и древними историческими памятниками. Исследования, проведенные азербайджанскими археологами еще в советский период, показали, что люди жили здесь начиная с эпохи палеолита.

В селе Зар расположен албанский памятник - монастырский комплекс Святой Богородицы. Монастырь находится на левом берегу реки Тертерчай, в 3 км к западу от монастыря Худавенг.

На тимпане церкви указано, что она была построена в 1174 году. Всего на территории монастыря обнаружено восемь надписей, датируемых 1174, 1178 и 1261 годами.

Верхний Хачен, включая Зар и монастыри Хатра, принадлежал династии Хаченов. В XII–XVI веках одна из ветвей Хаченской династии - Дефне - управляла территориями Верхнего Хачена. С середины XV века династия Дефне разделилась на меликские династии Улубеёгуллары, Айтиноогуллары и Доганоогуллары.

Согласно исследованиям, албанские хаченские князья имели тюркское происхождение и при заключении браков преимущественно роднились с кыпчакскими родами. Отец Гасана Джалала состоял в браке с Хуришах (Хорише)-хатун тюркского происхождения.

Начиная с XII века, в период расцвета Албанского возрождения и Хаченского княжества, браки албанских хаченских князей с представительницами близких им по происхождению известных кыпчакских родов способствовали дальнейшему укреплению тюркского компонента. При этом кыпчакские женщины, выходя замуж, сохраняли титул «хатун», символизировавший их тюркское происхождение.

Монастырский комплекс в селе Зар включает более 20 сооружений, сохранившихся в различном состоянии. В центре комплекса находится главная церковь монастыря. Церковь имеет форму трёхнефной базилики, квадратный нартекс и два входа: один ведет во двор, другой - к часовне.

Самым древним сооружением комплекса является церковь Святой Богородицы. Расположенная в северной части комплекса, она имеет прямоугольный план и перекрыта сводом. С западной стороны к церкви пристроен прямоугольный нартекс. Его западный вход ведет в центральное помещение, а юго-западная дверь выходит во двор. Второе сооружение, примыкающее к западной стороне церкви, представляет собой древнюю часовню. Северная стена часовни одновременно является западной стеной церкви Святой Богородицы. В западной части монастыря сохранились сооружения гражданского назначения и их руины. Среди них - прямоугольное здание со сводчатым перекрытием, а также ряд жилых и хозяйственных построек в южной части монастыря.

При строительстве всех сооружений монастыря Святой Богородицы, в соответствии с характерной для многих албанских церквей строительной техникой, использовался грубый необработанный речной камень.

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В следующих материалах мы продолжим знакомство с древними албанскими христианскими памятниками на территории Азербайджана, обращаясь к их истории, архитектуре и сохранившимся свидетельствам прошлого.