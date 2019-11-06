Как сейчас выглядит территория снесенного торгового центра Diqlas? – ФОТО

Завершен снос торгового центра Diqlas, сгоревшего на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку (возле рынка «8-й километр») в конце марта этого года.

Как сообщает 1news.az, на территории теперь остался лишь огромный котлован.

Напомним, что 26 марта в торговом центре Diqlas, расположенном в Низаминском районе Баку, произошел сильный пожар, практически полностью уничтоживший здание и товары предпринимателей, арендовавших в нем помещения.

По поручению Президента Ильхама Алиева гражданам, пострадавшим от пожара, предоставлена государственная помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225 («Нарушение правил пожарной безопасности») и 308.2 «(Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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