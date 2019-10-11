Железные люди! Итоги Baku Triathlon 2019 - ФОТО

В прошедшие выходные в Баку прошло очень интересное мероприятие.

Впервые в столице состоялся турнир на открытом воздухе по триатлону - BAKU TRIATHLON 2019.

Главной целью турнира было привлечение спортсменов-любителей к этому увлекательному виду спорта. Именно поэтому соревнование проходило на дистанции СПРИНТ, которая включает в себя 0,5 км плавания, затем участник преодолевает 20 км на велосипеде и завершает дистанцию 5-километровым забегом.

В BAKU TRIATHLON 2019 приняли участие более ста спортсменов-любителей, для многих из которых подобный старт был первым в карьере. Помимо участников из Азербайджана, в нем участвовали спортсмены из 10 стран мира - Австралии, Индонезии, Финляндии, Турции, Украины, Таджикистана, России, Франции, Великобритании и Грузии.

Соревнование вызвало большой интерес, организаторы сделали все, чтобы оно прошло на высоком уровне и стало одним из самых запоминающихся. Среди участников BAKU TRIATHLON 2019 был и министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

Первым финишную черту пересек Вугар Салахов, ставший первым победителем турнира.

Что касается призеров, то организаторы ввели сразу несколько номинаций. Призеры определялись не только в мужском и женском зачетах, но и в командной эстафете - здесь победу отпраздновал коллектив Cyclemania.

В соревновании среди мужчин первое место занял Вугар Салахов, тогда как «серебро» примерил участник Ironman Сабухи Сафаров. «Бронзу» завоевал Серган Аббасов, имеющий опыт выступления и на «железной дистанции».

В женском зачете победу отпраздновала представительница Австралии Сара Маккей, второе место заняла спортсменка из Финляндии Сату-Мария Саркила, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялась участница стамбульского марафона Адыля Сулейманова.

Один из организаторов турнира Али Буньядов (обладающий титулом Ironman) в беседе с 1news.az отметил, что BAKU TRIATHLON 2019 прошел на самом высоком уровне и превзошел все ожидания.

«Турнир прошел без каких-либо проблем. И по его окончании мы услышали только положительные отзывы. Все участники говорили, что уже сейчас готовы записываться на следующий турнир.

Все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Это стало возможным благодаря работе волонтеров, усилиям федерации, Министерства молодежи и спорта, а также поддержке наших спонсоров.

В первую очередь мы достигли главной цели - люди попробовали себя в триатлоне. И это стало для них отличным опытом. Кто-то специализируется на велосипеде, а на турнире он проверил свои силы в беге и плавании. И наоборот. Участники поняли, насколько это тяжело, но вместе с тем нереально интересно. Люди прочувствовали, что такое триатлон. Пусть это и была самая короткая дистанция. Но людям уже было тяжело.

Вместе с тем мы увидели большой интерес к турниру - ежедневно мы получали множество писем от желающих принять участие. Мы организовали этот турнир не для того, чтобы заработать, а для нашей репутации. Поэтому пытались провести все на высшем уровне.

Это - наш первый опыт, и он стал очень успешным. Как я уже отметил выше, абсолютное большинство участников – это новые люди в триатлоне. Во время старта мы их разделили на отдельные группы. Среди участников были и те, кто ранее участвовал в соревнованиях по триатлону, и новички. Никто из них не считается профессиональным спортсменом, поэтому был единый зачет. Были мужской, женский и командный зачеты.

В турнире приняли участие и наши юниоры, но их результаты не принимались во внимание, так как они считаются профессионалами. Но и для них эта дистанция стала неплохой проверкой.

Зимой мы планируем провести второй турнир INDOOR, а ближе к лету - турнир на олимпийской дистанции. Это 1500 метров плавания в открытой воде, 40 км – велосипед и 10 км – бег. Это уже будет серьезный старт», - заключил он.

Отметим, что спонсорами BAKU TRIATHLON 2019 выступили Bos Shelf LLC, Metak, Harmony Hotel, а также United Sport, Red Bull и Body and Fit Baku.

Теймур Максутов, Э.Т.