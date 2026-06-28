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Дмитрий Медведев предупредил Армению о тяжелых последствиях разрыва связей с Россией

First News Media19:51 - Сегодня
Дмитрий Медведев предупредил Армению о тяжелых последствиях разрыва связей с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что разрыв многолетних отношений с Москвой повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении.

Как сообщает пресс-служба политической организации, политик обвинил страны Запада в потребительском отношении к Еревану. По его словам, европейские государства рассматривают республику лишь как инструмент противостояния с Россией и не заботятся о благополучии армянского народа. Медведев подчеркнул, что западные партнеры целенаправленно стремятся к зачистке политического поля Армении от любых сил, выступающих за сохранение и развитие здоровых двусторонних контактов между Москвой и Ереваном.

Политик также отметил, что европейские страны абсолютно не интересуются тем, как прекращение формировавшихся десятилетиями связей отразится на уровне жизни обычных граждан. В качестве примеров деструктивного внешнего воздействия Медведев упомянул прямое вмешательство Запада в прошедшую избирательную кампанию в республике, перевод работы государственного аппарата на ручное управление, а также политическое преследование лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Резюмируя позицию Москвы, замглавы Совбеза подчеркнул, что Россия будет оценивать истинные намерения действующего руководства Армении исключительно по его реальным практическим шагам и поступкам.

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