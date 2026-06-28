На трассе Лянкяран-Лерик автомобиль упал в ущелье, пострадали четыре человека

На автомобильной трассе Лянкяран-Лерик произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Автомобиль марки Opel под управлением жителя Астаринского района Гурбанлы Эльнура Ибрагим оглу (1989 года рождения) вышел из-под контроля, съехал с проезжей части и упал в ущелье.

В результате падения машины пострадали сам водитель, его супруга Гурбанлы Аида Мархамат гызы (1995 года рождения), их пятилетний ребенок Н. Гурбанлы, а также пассажирка Алиева Равана Баба гызы (1989 года рождения). Находившиеся поблизости местные жители оперативно оказали помощь пострадавшим и помогли им выбраться из деформированного кузова транспортного средства. Все получившие травмы граждане были доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии в настоящее время проводится официальное расследование.

Источник: Report