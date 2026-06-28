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Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

First News Media18:51 - Сегодня
Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

В Венесуэле число жертв двойного разрушительного землетрясения достигло 1430 человек. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальные данные правительства страны, еще как минимум 68 900 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.

Гуманитарная катастрофа была вызвана так называемым "сейсмическим дуплетом" — двумя подземными толчками магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли на севере республики 24 июня с интервалом всего в 39 секунд, став самыми мощными в регионе за последние 125 лет. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране режим чрезвычайного положения.

Наиболее критическая ситуация складывается в прибрежном штате Ла-Гуайра, расположенном к северу от Каракаса, где сосредоточены ключевой морской порт и международный аэропорт. В регион направлено более 14 000 военнослужащих и сотрудников полиции для обеспечения правопорядка и содействия экстренным службам, а все ведущие туда автомобильные дороги временно перекрыты. Несмотря на принимаемые меры, среди местных жителей растет волна недовольства: население критикует власти за неадекватную реакцию и неготовность к масштабам бедствия, из-за чего людям в первые часы приходилось разбирать бетонные завалы лопатами и голыми руками. Параллельно в Каракас прибывают международные спецрейсы с оборудованием и кинологами из других государств — в Венесуэле уже приземлились не менее 17 бортов, включая самолет со специалистами германской Службы технической помощи (THW).

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