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Рекорд Месси помог Аргентине обыграть Австрию и выйти в плей-офф

First News Media23:20 - 22 / 06 / 2026
Рекорд Месси помог Аргентине обыграть Австрию и выйти в плей-офф

Сборная Аргентины одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года, обыграв во втором туре группы J команду Австрии со счётом 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Главным героем матча стал Лионель Месси. Уже на 9-й минуте капитан аргентинцев не реализовал пенальти, назначенный за фол на Лаутаро Мартинесе, однако затем сумел исправить ситуацию.

На 39-й минуте Месси открыл счёт, а в добавленное ко второму тайму время забил второй мяч, оформив дубль и установив окончательный результат — 2:0.

Этот гол стал для аргентинца 18-м на чемпионатах мира. Тем самым он превзошёл достижение Мирослава Клозе, на счету которого было 16 мячей, и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

Напомним, в первом туре Аргентина разгромила Алжир со счётом 3:0, и все три мяча тогда также забил Месси. С пятью голами он является лучшим бомбардиром текущего турнира.

После двух туров аргентинцы набрали шесть очков, возглавили группу J и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Австрия с тремя очками занимает второе место.

В последнем туре группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией, а Австрия встретится с Алжиром.

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