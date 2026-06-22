Рекорд Месси помог Аргентине обыграть Австрию и выйти в плей-офф

Сборная Аргентины одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года, обыграв во втором туре группы J команду Австрии со счётом 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Главным героем матча стал Лионель Месси. Уже на 9-й минуте капитан аргентинцев не реализовал пенальти, назначенный за фол на Лаутаро Мартинесе, однако затем сумел исправить ситуацию.

На 39-й минуте Месси открыл счёт, а в добавленное ко второму тайму время забил второй мяч, оформив дубль и установив окончательный результат — 2:0.

Этот гол стал для аргентинца 18-м на чемпионатах мира. Тем самым он превзошёл достижение Мирослава Клозе, на счету которого было 16 мячей, и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

Напомним, в первом туре Аргентина разгромила Алжир со счётом 3:0, и все три мяча тогда также забил Месси. С пятью голами он является лучшим бомбардиром текущего турнира.

После двух туров аргентинцы набрали шесть очков, возглавили группу J и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Австрия с тремя очками занимает второе место.

В последнем туре группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией, а Австрия встретится с Алжиром.