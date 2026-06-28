Сербия намерена использовать опыт Ирана в создании подземных военных объектов

Сербия намерена перенять иранский опыт в вопросе защиты военной инфраструктуры, в частности, строительства подземных систем для размещения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пусковых установок.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич после проведения показательных стрельб и демонстрации возможностей сербских вооруженных сил. По словам главы государства, иранская модель, предполагающая создание скрытых объектов, которые могут быть оперативно развернуты и снова спрятаны под землю после обнаружения разведкой, продемонстрировала высокую эффективность.

Вучич подчеркнул, что Сербия ставит перед собой амбициозные задачи по наращиванию военного потенциала, включая производство десятков тысяч беспилотников. «Мы поступим, следуя примеру Ирана, а они сделали это весьма впечатляюще: они перенесли все под землю, когда их пусковые установки появляются на земле и когда их замечают вражеские разведчики, они снова уходят под землю. Они построили серьезные производства, все находится под землей», — процитировали президента сербские СМИ.

Данное решение является частью масштабной стратегии модернизации сербской армии, направленной на переход от устаревших систем к современным технологиям. В текущем году страна уже заложила значительные средства в оборонный бюджет, а также анонсировала запуск полноценного производства дронов, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами.