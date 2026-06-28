 Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом» | 1news.az | Новости
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Спорт

Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом»

Фаига Мамедова00:00 - Сегодня
Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом»

«Я мечтал выступить в столице Азербайджана еще во время самого первого анонсированного здесь турнира UFC».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, российский боец Шарабуддин Магомедов, ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

Находясь на сборах в горах, он пытался экстренно связаться с руководством промоушена через своего менеджера.

«Я тогда сказал ему: «Я безумно хочу подраться в Баку. Это же совсем рядом с домом, да и Каспийское море — это мое море».

Тогда не срослось, но мечты имеют свойство сбываться», — подчеркнул спортсмен.

Он также подчеркнул, что присутствие семьи в Баку никак не отвлекало его от подготовки, а дочки проявили поразительное понимание ситуации. Рассказывая о режиме в день турнира, боец объяснил, как важно сохранять энергию, когда привычный распорядок дня кардинально меняется, ведь после месяцев тренировок и раннего сна выходить в октагон приходится поздней ночью.

«В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он закрывает за собой дверь и отправляется на охоту. В этот миг ты на какое-то время оставляешь семью позади и становишься хищником. Этот ментальный тумблер необходим, и близкие отнеслись к этому с полным уважением», — поделился боец.

Спортсмен рассказал, что в самый ответственный момент, когда команда уже заходила в лифт, его младшая дочь внезапно подбежала и громко спросила: «Папа, ты на репетицию?». По словам бойца, в этот момент вся его команда «так и легла со смеху».

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