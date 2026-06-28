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Месси - лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026

First News Media10:00 - Сегодня
Месси - лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завершил групповой этап чемпионата мира 2026 года по футболу лидером списка бомбардиров.

За три матча Месси забил шесть голов и обновил бомбардирский рекорд турнира. В стартовом матче против команды Алжира (3:0) он оформил хет-трик. Следом форвард дважды поразил ворота австрийцев (2:0) и отличился в игре с командой Иордании (3:1).

Месси стал пятым игроком, который завершил групповой этап с шестью голами. Прежде подобное удавалось венгру Шандору Кочишу (семь мячей, 1954 год), немцу Герду Мюллеру (семь, 1970), французу Жюсту Фонтену (шесть, 1958) и россиянину Олегу Саленко (шесть, 1994).

Ближайшими преследователями Месси являются французские нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразильский форвард Винисиус и норвежский игрок атаки Эрлинг Холанд. Все перечисленные футболисты имеют на своем счету по четыре забитых мяча. При этом каждый из них провел по три игры, за исключением Холанда, который остался на скамейке запасных в заключительной встрече групповой стадии против французов (1:4).

Лучшими ассистентами стали шведский нападающий Александер Исак, французский форвард Майкл Олисе и бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс. Они отдали по три голевых паса.

Источник: ТАСС

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