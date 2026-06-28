Премьер Великобритании Кир Стармер заинтересовался должностью генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который 22 июня официально объявил о своей грядущей отставке с поста главы правительства, выразил предметный интерес к получению должности генерального секретаря НАТО.

По информации источников газеты The Observer, британский политик рассчитывает занять этот пост в 2028 году, когда истечет текущий мандат Марка Рютте.

Для утверждения на должность Стармеру потребуется заручиться долгосрочной политической поддержкой со стороны будущего британского правительства, а также достичь консенсуса со всеми 32 государствами-членами оборонного альянса, поскольку процедура назначения исключает формальное голосование. Сторонники премьера называют его главными преимуществами тесные личные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокий уровень доверия, продемонстрированный европейскими лидерами на недавнем саммите G7. В то же время эксперты отмечают, что Стармеру может быть сложно заключить необходимые кулуарные политические соглашения со всеми союзниками, поскольку ведение подобных переговоров не считается сильной стороной уходящего лидера лейбористов.