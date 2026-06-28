МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии в связи с крушением вертолета

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило официальные соболезнования Королевству Саудовская Аравия в связи с трагическим крушением вертолета в городе Рас-Таннура, расположенном на востоке страны.

Соответствующая публикация была размещена на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

В тексте обращения дипломатического ведомства отмечается, что азербайджанская сторона глубоко опечалена известием о катастрофе, унесшей жизни четырнадцати человек. МИД Азербайджана выразил искренние соболезнования членам семей и близким погибших, а также правительству и всему народу Саудовской Аравии. По имеющимся данным, вертолет принадлежал саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате его падения на месте происшествия скончались по меньшей мере 14 человек.