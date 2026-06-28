Букингемский дворец может потерять статус официальной резиденции британских королей
Букингемский дворец может перестать быть постоянным местом проживания британских монархов. Как сообщает немецкое издание Bild, по окончании масштабных реставрационных работ, которые продолжались в течение десяти лет, король Карл III и королева Камилла, судя по всему, не станут туда переезжать.
По информации источников, действующий монарх предпочитает оставаться в своей нынешней резиденции Кларенс-хаус, а также чувствует себя значительно комфортнее во время пребывания за городом. Наследник престола принц Уильям аналогичным образом планирует сохранить в качестве постоянного жилья для себя и своей семьи загородный дом в Виндзоре.
Несмотря на изменения в вопросе проживания королевской семьи, Букингемский дворец полностью сохранит за собой роль главного административного и церемониального центра британской монархии. В исторических залах комплекса по-прежнему будут организовываться государственные приемы, официальные аудиенции, визиты иностранных делегаций и торжественные церемонии награждения. Кроме того, в стенах дворца продолжит функционировать административный аппарат короля.