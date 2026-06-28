Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд привлек внимание футбольных болельщиков и модных критиков своей масштабной коллекцией редких сумок Hermès Birkin во время международных поездок на матчи чемпионата мира 2026 года.

Папарацци и публикации игрока в Instagram зафиксировали, что спортсмен отдает предпочтение исключительно редким и негабаритным моделям. На сегодняшний день в его гардеробе насчитывается не менее семи уникальных стилей этого бренда.

Самым дорогостоящим аксессуаром в коллекции норвежца на данный момент является черная мультикарманная модель HAC 50, оценочная рыночная стоимость которой ранее составляла 69 500 долларов. Также в дорожный набор Холанда входят Evercalf Toile Cargo HAC 40 стоимостью 50 000 долларов и лимитированная серия Endless Road 50, оцениваемая в 45 500 долларов. Последнюю сумку, украшенную принтом с изображением горного пейзажа и шоссе, футболист продемонстрировал при приземлении в США незадолго до старта мирового первенства. Несмотря на общую любовь к массивным дорожным вариантам, на предматчевых мероприятиях Холанд периодически появляется и с классическими моделями меньшего размера.