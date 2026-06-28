 Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026

First News Media18:09 - Сегодня
Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд привлек внимание футбольных болельщиков и модных критиков своей масштабной коллекцией редких сумок Hermès Birkin во время международных поездок на матчи чемпионата мира 2026 года.

Папарацци и публикации игрока в Instagram зафиксировали, что спортсмен отдает предпочтение исключительно редким и негабаритным моделям. На сегодняшний день в его гардеробе насчитывается не менее семи уникальных стилей этого бренда.

Самым дорогостоящим аксессуаром в коллекции норвежца на данный момент является черная мультикарманная модель HAC 50, оценочная рыночная стоимость которой ранее составляла 69 500 долларов. Также в дорожный набор Холанда входят Evercalf Toile Cargo HAC 40 стоимостью 50 000 долларов и лимитированная серия Endless Road 50, оцениваемая в 45 500 долларов. Последнюю сумку, украшенную принтом с изображением горного пейзажа и шоссе, футболист продемонстрировал при приземлении в США незадолго до старта мирового первенства. Несмотря на общую любовь к массивным дорожным вариантам, на предматчевых мероприятиях Холанд периодически появляется и с классическими моделями меньшего размера.

Поделиться:
609

Актуально

Политика

Через Азербайджан в Армению отправлена новая партия российской пшеницы

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии в связи с крушением ...

В мире

В Израиле одобрили резолюцию о признании т.н. «геноцида армян»

В мире

Во Франции зафиксировали более 1000 дополнительных смертей из-за жары

Спорт

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026

ЧМ-2026: сегодня стартует стадия 1/16 финала

Месси - лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Рекорд Месси помог Аргентине обыграть Австрию и выйти в плей-офф

Сборная Турции завершила ЧМ-2026 победой над США - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

Последние новости

Обнародован прогноз на 29 июня для метеочувствительных людей

Сегодня, 21:29

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

Сегодня, 20:59

В Грузии завершились совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

Сегодня, 20:46

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 20:24

На трассе Лянкяран-Лерик автомобиль упал в ущелье, пострадали четыре человека

Сегодня, 20:04

Дмитрий Медведев предупредил Армению о тяжелых последствиях разрыва связей с Россией

Сегодня, 19:51

МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии в связи с крушением вертолета

Сегодня, 19:35

Сербия намерена использовать опыт Ирана в создании подземных военных объектов

Сегодня, 19:23

В турецком Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 4

Сегодня, 19:04

Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

Сегодня, 18:51

В Израиле одобрили резолюцию о признании т.н. «геноцида армян»

Сегодня, 18:40

Глава ВОЗ: в Европе в условиях экстремальной жары живут 150 миллионов человек

Сегодня, 18:20

Эрлинг Холанд удивил фанатов коллекцией эксклюзивных сумок на ЧМ-2026

Сегодня, 18:09

Моджтаба Хаменеи назвал заявления Трампа и Нетаньяху признанием преступлений против Ирана

Сегодня, 17:51

Премьер Великобритании Кир Стармер заинтересовался должностью генсека НАТО

Сегодня, 17:28

Букингемский дворец может потерять статус официальной резиденции британских королей

Сегодня, 17:10

ЧМ-2026: сегодня стартует стадия 1/16 финала

Сегодня, 16:39

В Саудовской Аравии при крушении вертолета Saudi Aramco погибли 14 человек

Сегодня, 16:25

При крушении самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек

Сегодня, 16:10

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Агдере - ОБНОВЛЕННО

Сегодня, 15:55
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02