В турецком Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 4

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 4. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зарегистрированы в 15:56 по местному времени (16:56 по бакинскому времени).

Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 11.22 километра. К настоящему моменту сведения о погибших, пострадавших или каких-либо серьезных разрушениях инфраструктуры в компетентные органы не поступали.