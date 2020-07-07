Kapital Bank оказал поддержку еще 30 начинающим предпринимателям - ФОТО

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Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности продолжает реализацию проекта по организации самозанятости населения.

В начале года банк присоединился к меморандуму между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

С целью поддержки самозанятости в различных сферах банк в очередной раз безвозмездно предоставил оборудование 30 безработным гражданам, в том числе инвалидам, вынужденным переселенцам и лицам из малообеспеченных семей из Наримановского, Хазарского, Сураханского, Хатаинского, Насиминского, Сабунчинского и Гарадагского районов Баку, а также Абшеронского района и городов Гянджа, Ширван, Балакен, Загатала, Габала, Агдаш, Евлах и Геранбой и т.д.

Следует отметить, что в апреле текущего года Kapital Bank также помог 15 людям начать бизнес. Таким образом, общее число лиц, получивших поддержку, составило 45.

Напомним, что данный проект реализуется по инициативе главы государства Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и внесет свой вклад в развитие микро-, малого и среднего предпринимательства в стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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