AZAL возобновляет регулярные рейсы в Джидду

Azerbaijan Airlines с 15 сентября 2026 года возобновляет регулярные рейсы в Джидду (Саудовская Аравия).

Полёты по маршруту Баку–Джидда–Баку будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, средам, субботам и воскресеньям, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Новое расписание предоставит пассажирам больше гибкости при планировании туристических, деловых и других поездок.

Джидда, расположенная на побережье Красного моря, является одним из ведущих экономических, туристических и транспортных центров Саудовской Аравии. Помимо своего значения как крупного делового и туристического направления, город служит одним из ключевых авиационных узлов для пассажиров, направляющихся в Мекку и Медину.

Возобновление прямых рейсов в Джидду расширит возможности для путешествий между Азербайджаном и Саудовской Аравией и сделает воздушное сообщение между двумя странами более удобным для пассажиров.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте Azerbaijan Airlines и в мобильном приложении, а также в офисах продаж авиакомпании и аккредитованных агентствах.