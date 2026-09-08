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Верховный суд разъяснил, кто несет ответственность за онлайн-кредит, оформленный мошенниками

Феликс Вишневецкий16:03 - Сегодня
Верховный суд разъяснил, кто несет ответственность за онлайн-кредит, оформленный мошенниками

В последние годы в результате цифровизации банковских услуг широкое распространение получило онлайн-кредитование.

Данная услуга позволяет гражданам получать кредиты в короткие сроки без посещения банка, однако вместе с тем порождает и новые юридические риски.

Законодательство Азербайджанской Республики позволяет банкам дистанционно открывать банковские счета и заключать кредитные договоры. Согласно Правилам, утвержденным Центральным банком Азербайджанской Республики, при оказании онлайн-услуг банки могут использовать усиленную электронную подпись, видеозвонки, видеофиксацию, распознавание лиц, одноразовые подтверждающие коды (OTP) и другие средства идентификации.

Судебная практика последнего времени показывает, что в некоторых случаях третьи лица, получая доступ к персональным данным граждан, оформляют на их имя онлайн-кредиты и перечисляют кредитные средства на свои счета.

Практика демонстрирует, что иногда граждане сами передают другим лицам одноразовые коды подтверждения (OTP), отправленные на их мобильные телефоны, данные для входа в банковское приложение или проходят процедуру распознавания лиц по просьбе посторонних. Это создает благоприятные условия для совершения в отношении них мошеннических действий.

Многие считают, что, став жертвой мошенничества, они не несут никакой правовой ответственности по кредитной задолженности. Однако с юридической точки зрения ситуация выглядит иначе. Граждане также несут ответственность за обеспечение сохранности своих персональных данных. В частности, каждый гражданин обязан не передавать посторонним лицам свой ПИН-код (FIN), удостоверение личности или его копию, SMS-коды подтверждения, данные для входа в банковское приложение, биометрические данные (распознавание лица, отпечаток пальца и т.д.) и обеспечивать их безопасность.

Рекомендации Верховного суда следующие:

- Не передавайте свой ПИН-код (FIN), удостоверение личности или его копию неизвестным лицам;

- Обеспечивайте безопасность своих биометрических данных;

- Ни с кем не делитесь SMS-кодами подтверждения;

- Постоянно отслеживайте банковские уведомления, поступающие на ваш телефон;

- В случае смены номера мобильного телефона незамедлительно уведомите об этом банк;

- Не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям;

- Регулярно проверяйте свои банковские счета;

- Если без вашего ведома на ваше имя был оформлен кредит, немедленно обратитесь в банк и правоохранительные органы.

Услуги онлайн-кредитования являются неотъемлемой частью современного банкинга. Они требуют не только высоких стандартов безопасности со стороны банков, но и внимательного отношения граждан к защите своих персональных данных.

Судебная практика показывает, что сам по себе факт мошенничества не является достаточным основанием для признания кредитного договора недействительным. Суд по каждому конкретному делу оценивает действия банка, соблюдение им требований законодательства, действия самого гражданина и всю совокупность представленных доказательств.

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