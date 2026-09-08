Дисциплинарный комитет AФФA оштрафовал четыре клуба

Четыре клуба, превысившие допустимый лимит жёлтых карточек в матчах IV тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, по решению Дисциплинарного комитета AФФA оштрафованы в общей сложности на 2 800 манатов.

Как сообщает 1news.az соответствующее решение принято на заседании комитета.

В матче "Кяпаз" - "Шамахы", состоявшемся 4 сентября, жёлтые карточки получили шесть игроков команды из Гянджи и четыре футболиста гостей. В связи с этим оба клуба получили штраф по 700 манатов.

Аналогичное нарушение зафиксировано и в матче "Туран Товуз" - "Сумгайыт", который прошёл 6 сентября. Предупреждения получили пять игроков хозяев поля и шесть футболистов "Сумгайыта". В результате оба клуба также оштрафованы на 700 манатов.