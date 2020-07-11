«Карабах» сразится с «Галатасараем». EML выводит киберфутбол на новый уровень - ФОТО - ВИДЕО

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Грандиозное событие ждет любителей азербайджанского и турецкого футбола уже в это воскресенье.

Как сообщает 1news.az, два гранда футбола братских стран – «Карабах» и «Галатасарай» сразятся между собой в е-футболе.

Чемпион Азербайджана 2019 года по игре в футбольный симулятор Pro Evolution Soccer (PES), член киберфутбольной команды «Карабах» в национальной e-Milli Liqa (EML) Фируз Буксаев сразится с одним из лучших игроков в PES в Турции и Европе в целом, Муджахитом Севимли, занимающим второе место в глобальном рейтинге Pro Evolution Soccer.

Матч состоится 12 июля в воскресенье и начнется в 16:00 по бакинскому времени. Матч будет транслироваться на Facebook-странице EML.

Проведение такого матча стало возможным благодаря усилиям компании Sport Marketing Group (SMG). Гостями прямого эфира станут футболисты «Карабаха», а после матча к эфиру присоединятся турецкие эксперты, а также футболисты стамбульского клуба. Зрителей эфира ждет много сюрпризов.

Событие это знаковое еще и потому, что Фируз Буксаев будет играть реальным составом агдамского «Карабаха». Для этого SMG провел переговоры с Konami и получил официальное разрешение создать команду «Карабах» в игре PES 2020.

Игра «Карабах» - «Галатасарай» станет товарищеской встречей, посвященной Кубку Турана, который на первоначальном этапе будет проводиться с участием е-команд из Азербайджана и Турции. Организаторами Кубка являются SMG, а также Федерации киберфутбола нескольких стран.

Обращение Муджахита Севимли в преддверии матча

Первый Кубок Турана пройдет на легендарной арене стамбульского «Галатасарая» «Али Сами Ен», как только завершится пандемия коронавируса. В Кубке примут участие все гранды турецкого футбола. Помимо «Галатасарая» это «Фенербахче», «Бешикташ», «Трабзонспор» и другие. И матч «Карабах» - «Галатасарай» станет выставочным матчем в преддверии большого кубка.

Глава отдела активаций и мероприятий SMG Фуад Гашимзадев беседе с 1news.az рассказал, что не так давно они подписали соглашение с Федерацией киберфутбола Турции.

«Во время переговоров с ними и с рядом других федераций к нам и пришла идея проводить Кубок Турана. Далее мы вышли на «Галатасарай», который имеет очень высокий рейтинг в PES благодаря своему игроку. Так мы решили провести товарищеский матч между ними и «Карабахом». Во время этого матча и будет объявлено о Кубке Турана. В будущем помимо азербайджанских и турецких е-команд мы хотим подтянуть туда клубы из Казахстана и других тюркоязычных стран.

Хочу подчеркнуть, что для осуществления этой встречи мы проделали немалую работу. В частности, создали в игре PES команду «Карабах», послали ее в Konami и получили одобрение. Более того, мы получили разрешение у Konami создать в игре PESазербайджанскую премьер-лигу. Со следующего сезона это будет дополнение к игре, которую сможет скачать каждый желающий игрок в Азербайджане, чтобы играть со своей любимой командой», - сказал Ф.Гашимзаде.

Глава отделаSMG отметил, что предстоящий товарищеский матч, а также Кубок Турана реализуются в рамках проекта EMLInternational, который в свою очередь является одним из форматов EML.

«Первый формат – это национальнаяe-MilliLiqa, которая проходит в данный момент и в ней принимают участие 28 команд. В следующем сезоне, который стартует уже в октябре 2020 года, количество команд будет увеличено до 56. Наряду с профессиональными клубами к чемпионату присоединятся и любительские команды.

25 июля у нас стартует второй формат – PES Mobile. В нем примут участие 1024 человека. Он станет самым крупным мобильным турниром в Азербайджане.

Третий формат – это EML Invitational, в рамках которого между собой играют реальные звезды мирового футбола. Мы уже работаем в этом направлении. Кстати говоря, компания SMG уже подписала соглашение с российской федерацией киберфутбола.

EML International является четвертым форматом. В рамках этого формата наши клубы будут играть с грандами европейского футбола», - сказал он.

Как отметил выше Фуад Гашимзаде, некоторое время назад в Азербайджане стартовала первая национальная e-MilliLiqa, в которой принимают участие е-команды, представляющие клубы, выступающие в различных футбольных лигах страны.

В данный момент в лиге сыграно два тура. 28 е-команд поделены на 7 групп по 4 в каждой. 16 лучших команд пробьются в плей-офф, где определят чемпиона по олимпийской системе.

«Когда мы создавали EML, предварительно вышли на Konami, и они официально дали нам разрешение проводить чемпионат по установленным правилам, - рассказывает Ф.Гашимзаде, - К примеру, игрок, представляющий «Нефтчи», формирует команду из звезд мирового футбола по принципу фэнтэзи-футбол, имея изначально 1500 очков. То есть, Месси или Роналду в EML играют за азербайджанские клубы. И Konami дал нам на это разрешение. Соответственно, наш контент не блокируется в YouTubeи социальных сетях».

Интерес к лиге превзошел все ожидания. Матч открытия чемпионата между «Сабаилом» и «Карабахом» в прямом эфире на Facebook смотрели 6,7 пользователей. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата - www.eml.az.

Лига продлится до августа. Победители получат денежные премии, а также право на участие в Е-турнирах УЕФА.

Также по итогам чемпионата будут выбраны лучшие игроки, которые будут представлять Азербайджан на международных турнирах под эгидой УЕФА.

«Недавно АФФА сделала заявление, что е-сборная Азербайджана будет формироваться из игроков, выступающих в EML. АФФА полностью поддерживает клубы в создании своих е-команд. Как известно, УЕФА, подписав соглашение с Konami, будет ежегодно проводить Чемпионат Европы по е-футболу. Соответственно, каждая федерация будет формировать свою сборную», - заключил он.

Теймур Максутов