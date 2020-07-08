Комендантский час и беспорядки в Сербии: Протестующие пытались штурмовать парламент – ФОТО - ВИДЕО

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В столице Сербии – Белграде – несколько тысяч человек вышли на улицы во вторник, 7 июля, продемонстрировать свое недовольство введением в городе комендантского часа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Протесты были отмечены беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки президента Александра Вучича. Телевизионные кадры показывают, как в полицию летели камни, файеры, а одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента.

Против участников акции протеста был применен слезоточивый газ.

Введенные в марте ограничения в связи с пандемией были отменены еще в июне. Критики Вучича считают, что ограничения были сняты слишком рано, что было продиктовано желанием президента провести 21 июня парламентские выборы, которые завершились победой его партии с результатом более 60 процентов.

Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться, СМИ сообщают о переполненных пациентами с COVID-19 больницах, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.

В тот же день президент Александр Вучич объявил о введении в сербской столице комендантского часа.

«Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах – тревожная. С завтрашнего дня вводятся запрет на собрания свыше 5 человек, продолжительный комендантский час с пятницы до понедельника», - заявил он в обращении к нации.

Источник: DW