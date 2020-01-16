1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Компания Baker Tilly провела семинар об изменениях в налоговом законодательстве Азербайджанской Республики – ФОТО

Сегодня в 12:23 ~ 2 минуты на чтение 301
Компания Baker Tilly провела семинар об изменениях в налоговом законодательстве Азербайджанской Республики – ФОТО

При организационной поддержке компании Baker Tilly 15 января 2020 года в отеле Fairmont Baku был проведен семинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве Азербайджанской Республики».

В своей вступительной речи руководитель департамента по налоговым и правовым вопросам компании Baker Tilly Нармин Гаджиева отметила, что целью семинара является информирование наших клиентов о важных изменениях в постоянно совершенствующейся налоговой системе и законодательстве Азербайджанской Республики.

Вместе с Нармин Гаджиевой в семинаре также приняли участие партнер компании Baker Tilly Самир Велиев, сотрудники налогового департамента компании Baker Tilly Сиявуш Сафиев и Рашад Геюшов. Они предоставили информацию о целях и других аспектах изменений, внесенных в налоговое законодательство, затем ответили на многочисленные вопросы, интересующие участников мероприятия.

На мероприятии, в котором участвовали представители около 100 компаний, действующих в различных сферах, была предоставлена информация о дополнениях и изменениях, внесенных в законодательство, даны подробные разъяснения по отдельным статьям.

Компания Baker Tilly, представитель международный сети Baker Tilly, успешно функционирующая на рынке Азербайджана уже более 12 лет, в настоящее время известна как одна из первых 5 крупнейших и престижных консалтинговых компаний страны, оказывающих бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

Как отметил Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев, «совершенствование системы аудита на основе международного опыта и стандартов поможет укрепить экономическую мощь Азербайджана путем обеспечения финансовой прозрачности и правильного использования бюджетных средств в экономике страны».

На протяжении своей деятельности компания Baker Tilly оказывает поддержку по расширению рынка аудиторских услуг в Азербайджанской Республике, обеспечению соответствия международным стандартам аудита, а также дальнейшему укреплению роли и важности аудита в экономической жизни страны.

В то же время в рамках своей политики корпоративной социальной ответственности компания активно участвует в ряде социальных проектов, включая направленные на развитие науки и образования.

Отметим, что компания Baker Tilly International, действующая в 147 странах мира и объединяющая в себе 126 членов-компаний, будучи среди 10 крупнейшей сетью бухгалтеров и консультантов мира по доходности, с 2007 года представлена в нашей стране компанией Baker Tilly.

На правах рекламы

301

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены