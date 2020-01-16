Компания Baker Tilly провела семинар об изменениях в налоговом законодательстве Азербайджанской Республики – ФОТО

При организационной поддержке компании Baker Tilly 15 января 2020 года в отеле Fairmont Baku был проведен семинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве Азербайджанской Республики».

В своей вступительной речи руководитель департамента по налоговым и правовым вопросам компании Baker Tilly Нармин Гаджиева отметила, что целью семинара является информирование наших клиентов о важных изменениях в постоянно совершенствующейся налоговой системе и законодательстве Азербайджанской Республики.

Вместе с Нармин Гаджиевой в семинаре также приняли участие партнер компании Baker Tilly Самир Велиев, сотрудники налогового департамента компании Baker Tilly Сиявуш Сафиев и Рашад Геюшов. Они предоставили информацию о целях и других аспектах изменений, внесенных в налоговое законодательство, затем ответили на многочисленные вопросы, интересующие участников мероприятия.

На мероприятии, в котором участвовали представители около 100 компаний, действующих в различных сферах, была предоставлена информация о дополнениях и изменениях, внесенных в законодательство, даны подробные разъяснения по отдельным статьям.

Компания Baker Tilly, представитель международный сети Baker Tilly, успешно функционирующая на рынке Азербайджана уже более 12 лет, в настоящее время известна как одна из первых 5 крупнейших и престижных консалтинговых компаний страны, оказывающих бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

Как отметил Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев, «совершенствование системы аудита на основе международного опыта и стандартов поможет укрепить экономическую мощь Азербайджана путем обеспечения финансовой прозрачности и правильного использования бюджетных средств в экономике страны».

На протяжении своей деятельности компания Baker Tilly оказывает поддержку по расширению рынка аудиторских услуг в Азербайджанской Республике, обеспечению соответствия международным стандартам аудита, а также дальнейшему укреплению роли и важности аудита в экономической жизни страны.

В то же время в рамках своей политики корпоративной социальной ответственности компания активно участвует в ряде социальных проектов, включая направленные на развитие науки и образования.

Отметим, что компания Baker Tilly International, действующая в 147 странах мира и объединяющая в себе 126 членов-компаний, будучи среди 10 крупнейшей сетью бухгалтеров и консультантов мира по доходности, с 2007 года представлена в нашей стране компанией Baker Tilly.

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