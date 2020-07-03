Коронавирусные вечеринки в США: первому заразившемуся денежный приз – ФОТО

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Жители американского города Таскалуса (штат Алабама) ради спортивного интереса устраивают коронавирусные вечеринки, куда намерено приглашают людей с подтвержденным диагнозом COVİD-19.

Первый заразившийся коронавирусом на подобной вечеринке получает денежный приз. Сумма приза собирается из денег, которые участники заплатили за вход.

Комментируя данный вопрос в беседе с CNN, член городского совета Соня Маккинстри отметила, что вначале сомневалась в достоверности этой информации, однако в скором времени она нашла подтверждение из уст врачей.

«Это привело меня в бешенство! Их поступки безответственны, вы можете не только сами заразиться вирусом, но и принести его домой к своим родителям или бабушке с дедушкой», - говорит Маккинстри.

По ее словам, многие подростки посещали коронавирусные вечеринки даже не зная их смысла. Поэтому в Таскалусе уже начали распространять информацию о подобных вечеринках, чтобы остановить это движение. Кроме того, с 6 июля власти обязали людей носить маски в публичных местах.

Отметим, что на данный момент в штате Алабама зарегистрировано около 39 тысяч случаев заболевания коронавирусом и почти 1 тысяча смертей. Всего в США выявили более 2,5 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли 126 тысяч человек.

Однако США – не единственная страна, где люди пренебрежительно относятся к мерам соблюдения безопасности в борьбе с COVID-19.

К примеру, недавно жители Праги решили с размахом отпраздновать завершение карантинного режима и устроили пиршество на Карловом мосту за гигантским 500-метровым столом. Никто из них не соблюдал правила социального дистанцирования, напротив, они тесно общались и делились друг с другом едой и напитками, которые сами же приготовили для данного пиршества. Как отметил организатор акции Ондрей Кобза, главной целью было продемонстрировать, что они, наконец, «не боятся встреч, не боятся взять бутерброд у своего соседа».

Отметим, что в некоторых странах, население которых проявляло подобную безответственность, была спровоцирована вторая волна заражений.

Лейла Мамедова