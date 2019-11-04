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Крик о помощи Эльдара Гасымома: «Верю в силу, которая кроется в каждом из нас» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 15:36 ~ 1 минута на чтение 380
Крик о помощи Эльдара Гасымома: «Верю в силу, которая кроется в каждом из нас» - ФОТО – ВИДЕО

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение 2011» певец Эльдар Гасымов презентовал новую песню «Bax, uçuram» («Смотри, я лечу»), в которой поет о людях сильных морально и физически и готовых бороться за свою мечту.

«Песня «Bax, uçuram» - это мой крик о помощи, мой протест и призыв. Я верю в силу, которая кроется в каждом из нас, верю, что у каждого есть свой светлый путь, ведущий к мечте. Нельзя допустить, чтобы свет на этом пути погас и наступила темнота, потому что мы все можем летать – и у каждого из нас есть возможность расправить крылья и взлететь к высотам», - рассказывает Эльдар Гасымов о своей новой песне, на которую, возможно, в будущем будет снят клип.  

Поп-баллада «Bax, uçuram» написан композитором Ульвией Бабирли на слова радио- и телеведущей Нурланы Джафаровой – аранжировал песню Бабир Бабирли; специально к выходу песни Э.Гасымов снялся и в новой фотосессии, автором которой является Reno Ra.

Ф.В, Г.Р.

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