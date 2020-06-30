Людям с симптомами коронавируса не нужно приходить в поликлинику

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Людям с симптомами коронавируса COVID-19, проходящим лечение в домашних условиях, не нужно приходить в поликлинику, так как они могут заразить других граждан.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов.

По его словам, с гражданами, которые проходят лечение в домашних условиях, заключается акт, что они не покинут место жительства.

«Многие зараженные коронавирусом знают номера телефонов участковых врачей и могут связаться с ними», - сказал он.

Н.Зейналов отметил, что на базе поликлиник в Баку и прилегающих районах созданы 39 пунктов по лечению коронавируса.

«Информация о гражданах, у которых присутствуют симптомы заражения, поступит в эти пункты», - сказал он.

Эльшан Рустамов