Мама Альбины: «После  выхода ваших статей нам помогли сотни людей, но я страшно боюсь, что не сможем собрать всю сумму» - ФОТО

Почти месяц назад мы написали первую статью про 12-летнюю Альбину Иманову, чудесную голубоглазую девочку, мечты которой о балете были жестоко разбиты страшным диагнозом остеосаркома.

Чтобы уточнить диагноз, родители вывезли девочку в Стамбул, в клинику Gaziosmanpasha, где врачи подтвердили диагноз и обнадежили родных Альбины на положительный результат лечения. Ведь у Альбины – начальная стадия заболевания. Во второй публикации родители Альбины просили помочь им собрать необходимую на лечение девочки сумму, огромную для этой семьи – около 120 тысяч долларов.

И вот сегодня с нами снова связалась мама Альбиночки – именно так эту голубоглазую красавицу называют сотни пользователей соцсетей, откликнувшихся на призыв о помощи.

- Я хотела в первую очередь поблагодарить редакцию 1news.az: после выхода ваших статей нам стали звонить и помогать сотни людей. Я хочу выразить благодарность каждому из тех, кто звонит поддержать меня, кто помогает материально, кто молится за нашу Альбиночку. Я просто поражена, насколько все эти люди прониклись нашей ситуацией, как искренне переживают за нашу доченьку. Я очень благодарна каждому, и для меня эта поддержка очень важна и очень нужна. Я поражена, что столько людей, которых я даже не знаю, звонят мне, говорят добрые слова, помогают… Я так вам всем благодарна!.. - говорит Татьяна ханум, и в ее голосе звучат слезы.

Очень сложно говорить с мамой Альбины: с одной стороны, хочешь всеми силами поддержать эту стойкую женщину, которая держится изо всех сил, чтобы спасти свою дочь. С другой – понимаешь, что выразив сочувствие, сорвешься на слезы сама, а это делу не поможет… Тем более, что Татьяна ханум обратилась к нам с новостями и еще одной просьбой.

- Благодаря вашим статьям, благодаря отклику и помощи огромного количества людей, нам удалось собрать большую часть суммы, необходимой на лечение Альбиночки. По моим подсчетам, до 120 тысяч нам сейчас не хватает около 50 тысяч долларов… И я страшно боюсь, что мы не сможем их собрать, что лечение придется прервать, и даже думать об этом невыносимо. И самое страшное, что эта сумма может быть еще больше, но мы, конечно, надеемся на лучшее, - говорит мама Альбины.

Как рассказала нам Татьяна ханум, неделю назад Альбине была сделана первая химиотерапия.

- Она очень тяжело переносит эти процедуры, но в этой клинике за ней просто прекрасный уход. Альбина постоянно под капельницей, ей постоянно проверяют сердце, пульс, следят за общим состоянием. Но она все равно не могла даже пить долгое время, а ест до сих пор с трудом, поэтому сильно похудела. Сегодня у Альбиночки возьмут анализ крови, чтобы понять, как организм отреагировал, и когда делать следующую процедуру. По плану, составленному врачами клиники, нам предстоит 10 недель химиотерапии, а затем Альбиночке предстоит операция. Ей должны удалить пораженную часть кости, коленную чашечку и участок выше и ниже колена. И установить эндопротез, - тут голос матери девочки снова срывается, и она пытается сдержать слезы и взять себя в руки.

Как сказали родителям Альбины врачи, от результатов биопсии после операции зависит, как будет идти дальнейшее лечение.

- Врач сказал, что если биопсия покажет, что процент уничтоженных химиотерапией раковых клеток превысит 80%, тогда число последующих сеансов химиотерапии составит 19 недель. Но если этот показатель будет ниже, то лечение продлится в течение 30 недель, а это значит, что сумма за лечение возрастет. В первоначальном бланке, где указана сумма в 120 тысяч долларов, об этом тоже написано мелким шрифтом.

- У нас поэтому есть два плана лечения: план А и план В, и мы очень надеемся, что все пойдет по первому плану. Но нам также надо быть готовыми и к тому, что придется снова искать дополнительную сумму на лечение. Я очень прошу всех тех, кто помогает нам, не бросать нас с Альбиной. Пожалуйста, помогите нам собрать всю сумму на лечение моей доченьки. Мне очень страшно, и одновременно я очень надеюсь на лучшее. Пожалуйста, помогите нам собрать оставшуюся сумму, - говорит Татьяна ханум.

Ниже мы публикуем снова банковские реквизиты для помощи Альбиночке.

Для оплаты оnline:

Заходите на сайт million.az ---> bank xidmətləri ---> KapitalBank kart hesabının artırılması и вводите там номер счета 4169 7413 6650 4262 и далее данные вашей карты и сумму, которую вы хотите перечислить.

Остальные документы и дополнительную информацию можно уточнить в группе помощи Альбиночке на «Фейсбуке».

Контакты: +99450 4414495 (мама Альбины, Татьяна ханум)

+994503337447 (Расиф, отец Альбины)

Мы присоединяемся к просьбе о помощи для Альбины. Для многих из нас эта чудесная девочка стала уже родной, многие называют ее не иначе, как Альбиночка. Сотни людей переживают и молятся за нее, и самое главное, что у девочки есть все шансы выздороветь. Давайте поможем еще раз. Давайте сделаем все, чтобы надежда на выздоровление дочери у ее матери окрепла.

Мы все - и вы, наши читатели, в первую очередь, - уже сделали просто огромное доброе дело, собрав большую часть необходимой суммы. Надо постараться еще чуть-чуть, чтобы помочь собрать еще 50 тысяч долларов. И продолжать молиться о том, чтобы Альбина поскорее выздоравливала. Вместе мы – сила.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова