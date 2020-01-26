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Манана о любимом муже: «Мы очень дорожим нашей любовью…» - ВИДЕО

Сегодня в 18:16 ~ 1 минута на чтение 285
Манана о любимом муже: «Мы очень дорожим нашей любовью…» - ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе отмечает 12-летие счастливого брака с супругом Георгием.

«Вот уже ровно12 лет нашей неповторимой любви. Каждый день благодарю Всевышнего за этот дар, за искреннюю любовь, за семью, за всё. Мы очень дорожим нашей любовью. Дорогие друзья, и вам желаю быть искренне счастливыми – да благословит вас Всевышний», - пишет Манана в социальной сети Instagram в комментарии к трогательному видеоролику, в котором собраны архивные семейные снимки.

Отметим, что Манана и Георгий поженились в январе 2008 года, пара растит двух детей – дочь Элизабетти родилась в 2008 году, а сын Давид появился на свет в 2014 году.

 
 
 
 
 
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Публикация от Manana Caparidze (@manana_japaridze_official)

В.Ф, Г.Р.

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