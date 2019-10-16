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Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид из-за протестов

Сегодня в 16:55 ~ 1 минута на чтение 146
Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид из-за протестов

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» может быть перенесен из столицы Каталонии в Мадрид, сообщает AS.

По данным источника, руководство лиги направило соответствующий запрос клубам. Причиной возможного переноса являются протесты в Барселоне из-за приговоров организаторам референдума о независимости Каталонии.

В Ла Лиге считают, что из-за акций могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности на матче.

Отмечается, что протесты могут повлиять ближайший матч «Барселоны» в Примере. Из-за пробок футболисты не могут добраться до аэропорта, поэтому на матч девятого тура первенства страны игроки каталонской команды, возможно, будут добираться на автобусе.

Gazeta.ru

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