Япония выразила США протест после убийства жительницы Окинавы
Япония выразила командованию Вооруженных сил США решительный протест после задержания американского морпеха по подозрению в убийстве и ограблении жительницы префектуры Окинава.
Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
"Это совершенно возмутительно и непростительно. Мы испытываем глубокое негодование", - сказал он.
Полиция Окинавы задержала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США Девина Джейкоба Балларда, проходящего службу на авиабазе Футэмма.
Его подозревают в убийстве 39-летней местной жительницы и хищении ее личных вещей в отеле в городе Наха.
По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина вошла в номер вместе с подозреваемым. Позднее военнослужащий покинул помещение один.
У погибшей, по данным полиции, пропали рюкзак и кошелек.
Подозреваемый отрицает предъявленные ему обвинения.
Инцидент вновь вызвал в Японии критику в адрес американского военного присутствия на Окинаве.