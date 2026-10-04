Япония выразила США протест после убийства жительницы Окинавы

Япония выразила командованию Вооруженных сил США решительный протест после задержания американского морпеха по подозрению в убийстве и ограблении жительницы префектуры Окинава.

Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

"Это совершенно возмутительно и непростительно. Мы испытываем глубокое негодование", - сказал он.

Полиция Окинавы задержала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США Девина Джейкоба Балларда, проходящего службу на авиабазе Футэмма.

Его подозревают в убийстве 39-летней местной жительницы и хищении ее личных вещей в отеле в городе Наха.

По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина вошла в номер вместе с подозреваемым. Позднее военнослужащий покинул помещение один.

У погибшей, по данным полиции, пропали рюкзак и кошелек.

Подозреваемый отрицает предъявленные ему обвинения.

Инцидент вновь вызвал в Японии критику в адрес американского военного присутствия на Окинаве.