Мазахир Панахов: «Число кандидатов для участия в муниципальных выборах составляет более 40 тысяч»

Завтра в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках.

«Голосование начинается в 08:00 утра и заканчивается в 19:00 вечера. Общее количество избирателей составляет 4 972 356 граждан. Семь из 125 округов в Азербайджане не вовлечены в эти процессы, так как они расположены на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении», - сказал он.

По его словам, число кандидатов для участия в муниципальных выборах составляет 41 462.

«За муниципальными выборами будут следить 52 636 местных наблюдателей», - сказал он.

Председатель ЦИК отметил, что никто в мире не застрахован от нарушений на выборах.

«Конечно, мы хотим, чтобы не было никаких нарушений.

Наша цель - минимизировать эти случаи. Для этого проводятся просветительские мероприятия.

Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать каких-либо нарушений во время выборов.

Выборы должны проходить в соответствии с избирательным кодексом», - сказал он.

М.Панахов отметил, что веб-камеры будут отслеживать весь процесс голосования на избирательных участках.

«Веб-камеры установлены в 1000 избирательных участках. Хорошая новость заключается в том, что до сих пор не было проблем с работой веб-камер», - сказал он.

Эльшан Рустамов, М.К.