Мазахир Панахов: Созданы все условия для свободного голосования избирателей

Созданы все условия для свободного голосования избирателей и проведения прозрачных выборов.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он указал, что результаты выборов будут обнародованы в течение дня.

«Информация о ходе выборов будет предоставляться в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00», - сказал он.

Напомним, что 23 декабря в 8:00 по бакинскому времени в Азербайджане началось голосование на муниципальных выборах.

Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.

Семь из 125 округов в Азербайджане не вовлечены в эти процессы, так как они расположены на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении.

Число кандидатов для участия в муниципальных выборах составляет 41 462. За муниципальными выборами будут следить 52 636 местных и 17 международных наблюдателей.

Веб-камеры будут отслеживать весь процесс голосования на избирательных участках. Все избирательные участки обеспечены устройствами для идентификации новых удостоверений личности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.