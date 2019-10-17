Meduza о сериале «Магомаев»: «В центре сюжета – любовный четырехугольник...» - ФОТО

В скором времени на Первом российском канале состоится премьера сериала о легендарном азербайджанском исполнителе Муслиме Магомаеве.

Точная дата сериала пока не оглашается, известно, что он будет показан в эфире Первого канала до конца 2019 года – отметим, что в конце сентября проект «Магомаев» был показан на российском фестивале телесериалов «Пилот», являющемся профессиональной площадкой для общения создателей сериалов и лидеров индустрии распространения контента.

Сайт Meduza включил фильм «Магомаев» в список 22 новых российских сериалов, за которыми стоит следить – вот, что рассказывает о проекте кинокритик Егор Москвитин, уже успевший посмотреть сериал на фестивале «Пилот»:

«В Муслима Магомаева на удивление правдоподобно перевоплотился актер Милош Бикович. В центре сюжета – любовный четырехугольник: живущий в неофициальном браке со своим музыкальным редактором Магомаев встречает на съемках телепередачи солистку Большого театра Тамару Синявскую, у которой есть муж. Внешней угрозой – довольно типовой для российских сериалов об СССР – выступает злодей из КГБ».

Е.Москвитин подчеркивает, что сериалу здорово удаются музыкальные номера и реконструкция эстрады и телевидения 1960-х: «Главными героями истории вполне могут оказаться не Магомаев и Синявская, а влюбленные в них персонажи Светланы Устиновой и Александра Соколовского – следить за судьбами людей, испытывающих сильное чувство, но при этом отверженных и униженных, всегда интересно».

Также кинокритик отмечает следующее: «Муслим Магомаев не выглядит здесь иконой, с которой нужно сдувать пылинки», подчеркивая, что проект похож на «Оттепель» и другие российские сериалы о 1960-х годах.

Отметим, что часть съемок сериала «Магомаев» проходила на родине легендарного исполнителя – в Баку.

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Ф.В, Г.Р.