Мехрибан Алиева помогла сыну шехида Карабахской войны – ФОТО - ВИДЕО

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Ильгар Рассоха, сын Валерия Рассохи, погибшего в 1994 году в Агдере во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вместе с двумя дочерями ранее проживал на территории кладбища поселка Забрат Сабунчинского района Баку.

Как сообщает 1news.az, он долгое время с женой и дочками десяти и трех лет жил в трудных условиях в аварийном доме, непригодном для проживания.

Узнав о бедственном положении сына шехида, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханум Алиева поручила построить для него оснащенный всем необходимым дом на новом участке.

В кратчайшие сроки руководимый Мехрибан ханум Алиевой Фонд Гейдара Алиева построил новый дом для сына шехида.

Новый дом, расположенный по адресу – поселок Забрат, улица Эльдара Халилова, 3 – уже передан семье Ильгара Рассохи. Он оснащен кухонной и прочей мебелью, для дочек сына шехида куплена одежда и игрушки.

И.Рассоха выразил огромную благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и главе Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой за внимание и заботу, проявленные к его семье.

Тимур Рзаев

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