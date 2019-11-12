Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции.

В поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в «Инстаграм», говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность!»

1news.az