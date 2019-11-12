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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции

Сегодня в 09:35 ~ 1 минута на чтение 75
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции.

В поздравлении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в «Инстаграм», говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность!»

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Əziz həmvətənlər! Sizi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Arzu edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı davamlı olsun, ölkəmizdə daim sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik hökm sürsün! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность! #Azərbaycan #Azerbaijan #firstvicepresidentofazerbaijan #konstitusiya

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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