Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

13 августа Меркель встретилась с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung и ответила на их вопросы. Бундесканцлер подчеркнула, что после окончания срока не планирует продолжать активную политическую жизнь ни в ФРГ, ни в Евросоюзе, где «все посты уже только что были распределены», пишет ТАСС.

На вопрос о планах после ухода с поста Меркель ответила, что хотела бы отдохнуть.

«Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями», — сказала она.

Когда канцлера спросили, что дети должны прочитать о ней в учебниках истории через 50 лет, Меркель ответила: «Она старалась».

Полномочия Меркель на посту канцлера ФРГ истекают в 2021 году. Ранее политик уже говорила, что текущий срок станет для нее последним.

При этом в Германии задумались о досрочной отставке Меркель в связи с возможными проблемами у канцлера со здоровьем — ранее трижды на публике ее охватывали приступы дрожи, из-за которых позднее пришлось менять протоколы официальных мероприятий.

При этом сама бундесканцлер заверяла, что общественности не о чем беспокоиться, тем более что тема здоровья является для нее очень личной, а со своими обязанностями она справляется.

Iz.ru