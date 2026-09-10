Индийский эксперт специально для 1news.az — о сносе мечетей и положении меньшинств

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) вновь обратила внимание на положение религиозных меньшинств в Индии, заявив о систематических, продолжающихся и вопиющих нарушениях свободы вероисповедания.

В ежегодном докладе за 2026 год комиссия рекомендовала Государственному департаменту США признать Индию страной, вызывающей особую обеспокоенность (Country of Particular Concern, CPC).

USCIRF также призвала Вашингтон рассмотреть возможность введения адресных санкций против представителей индийской организации Rashtriya Swayamsevak Sangh (букв. «Национальный союз добровольцев», RSS) и индийских чиновников, которых комиссия связывает с нарушениями религиозных прав. Среди возможных мер называются замораживание активов и визовые ограничения.

Поводом для нового заявления комиссии стал, в частности, визит в США главы RSS Мохана Бхагвата. Председатель USCIRF Асиф Махмуд заявил, что ситуация со свободой вероисповедания в Индии продолжает ухудшаться, а насилие и подстрекательство к нему используются для преследования религиозных меньшинств. По его словам, Вашингтону следует рассмотреть санкции против членов RSS и индийских чиновников, причастных к нарушениям, включая возможное аннулирование визы Бхагвата и запрет на его будущий въезд в США.

В комиссии также утверждают, что при правительстве премьер-министра Нарендры Моди, возглавляемом партией Bharatiya Janata Party («Индийская народная партия», BJP), политика страны всё теснее связана с идеологией хиндутвы, которую USCIRF считает систематически дискриминационной по отношению к религиозным меньшинствам. Речь идёт прежде всего о мусульманах, сикхах и христианах, а также о далитах (или «неприкасаемых», индуисты из низших каст- прим.).

Отдельное внимание комиссия уделяет насилию со стороны самосудных группировок, преследованию представителей меньшинств, ограничению деятельности религиозных организаций и так называемому «бульдозерному правосудию» — практике сноса домов и других объектов, связанных с представителями меньшинств, без полноценного судебного разбирательства. В докладе также говорится о случаях предполагаемых транснациональных репрессий против сикхских активистов.

Одним из наиболее заметных проявлений этой проблемы остаются споры вокруг исламских религиозных объектов. В начале сентября этого года в городе Сахаранпур штата Уттар-Прадеш была снесена историческая мечеть, находившаяся на территории коллекториата. Индийские власти объяснили решение тем, что сооружение являлось незаконной постройкой на государственной земле. Представители мечети, в свою очередь, заявили, что судебное решение предусматривало процедуру выселения, а не снос здания, и утверждали, что мечеть существовала около 150 лет, а участок был зарегистрирован за мусульманской общиной.

Это не единственный подобный случай. В январе 2024 года в Нью-Дели была снесена мечеть Ахонджи, которую, по данным СМИ, считали построенной более 600 лет назад. Власти назвали объект незаконным сооружением на территории лесного заповедника. Представители мечети заявили, что предварительного уведомления о сносе не получали, а вместе с мечетью были разрушены находившиеся рядом могилы.

Подобные случаи становятся частью более широкой дискуссии о том, насколько последовательно индийские власти применяют законодательство в отношении религиозных сооружений и действительно ли борьба с незаконным строительством проводится одинаково в отношении представителей разных конфессий.

Более подробно о происходящем 1news.az рассказал индийский эксперт, научный сотрудник Центра центральноевразийских исследований Университета Мумбаи и президент культурно-образовательного общества ALFAAZ Шоаиб Хан.

Эксперт считает, что обеспокоенность международных организаций имеет под собой основания.

«В докладе содержится рекомендация правительству США ввести адресные санкции, включая замораживание активов и запрет на въезд, в отношении Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) и индийского Управления исследований и анализа (R&AW) в связи с предполагаемыми серьёзными нарушениями свободы вероисповедания.

В 2025 году RSS отметила своё столетие. В связи с этим организация объявила о глобальном расширении своей деятельности. Однако глобальное присутствие RSS уже сегодня является весьма масштабным. RSS — крупнейшая, наиболее богатая и наиболее успешная ультраправая сеть в истории. Благодаря стратегическому созданию 2 831 организации-посредника более чем в 40 странах она способствовала нормализации ультраправой мобилизации.

Идеология «Хиндутва», которой придерживается RSS, представляет индуистов как превосходящую группу, тогда как мусульман конструирует как «чужих» и «иных». Индуистская националистическая организация Vishva Hindu Parishad («Всемирный совет индусов»,VHP) входит в Sangh Parivar («Семья союза») — обобщающее название для индуистских националистических организаций, связанных с RSS. В 1992 году боевики, возглавляемые VHP, разрушили мечеть Бабри XVI века в северном городе Айодхья, утверждая, что на этом месте родился индуистский бог Рама. Последовавшие за разрушением мечети беспорядки привели к гибели около 2 000 человек, преимущественно мусульман. В 2022 году, когда Нарендра Моди занимал пост главного министра штата Гуджарат, VHP вновь организовала насилие, в результате которого погибли около 1 000 человек, также преимущественно мусульман.

Индуистские националистические группировки, пользующиеся безнаказанностью со стороны государства за подстрекательство к насилию против мусульман и христиан, включают членов организаций, связанных с RSS», — заявил Шоаиб Хан.

Говоря о нынешнем положении меньшинств, эксперт подчёркивает, что проблема выходит далеко за пределы отдельных инцидентов.

«Ситуация с правами человека религиозных и других маргинализированных меньшинств в Индии, включая мусульман, сикхов, христиан и далитов (индуистов из низших каст- прим.), остаётся предметом пристального внимания как внутри страны, так и на международном уровне. Многочисленные независимые правозащитные организации и международные структуры выражают серьёзную обеспокоенность по поводу системной дискриминации, законодательных мер и физического насилия, направленных против этих групп», — отметил он.

При этом, считает Шоаиб Хан, индийские власти не всегда эффективно предотвращают, расследуют и наказывают виновных в нападениях на представителей меньшинств.

По мнению эксперта, подобные нормы преимущественно затрагивают христиан и другие религиозные меньшинства и создают дополнительные условия для давления на них.

«Власти также осуществляли принудительное выдворение мусульманских граждан из штата Ассам в рамках Национального реестра граждан (NRC) и Закона о внесении поправок в законодательство о гражданстве (CAA). Кроме того, при правительстве BJP пространство для деятельности гражданского общества сократилось. Рассматриваемые поправки к Закону о регулировании иностранных пожертвований (FCRA) создают угрозу способности религиозных организаций продолжать свою деятельность в стране.

Религиозное многообразие Индии находится под угрозой из-за распространения религиозной нетерпимости со стороны негосударственных субъектов, действующих безнаказанно», — подчеркнул он.

Эксперт связывает усиление напряжённости с политическими изменениями после прихода BJP к власти в 2014 году. По его словам, за последнее десятилетие в общественном дискурсе Индии произошёл заметный сдвиг, сопровождающийся ростом враждебности по отношению к религиозным меньшинствам.

«RSS, идеологическое крыло BJP, продвигающее индуистскую националистическую повестку, стремится поляризовать индийское общество, последовательно разделяя общины по религиозному признаку. Это вызывает у религиозных меньшинств страны обеспокоенность относительно своего будущего», — считает Шоаиб Хан.

Отдельно он остановился на сносах мечетей и других исламских объектов. По его словам, подобные решения действительно могут быть связаны с юридическими спорами вокруг земель и незаконного строительства, однако ограничиваться только этим объяснением, по его мнению, нельзя.

«В Индии споры вокруг сноса мечетей и других исламских сооружений привлекли значительное внимание как внутри страны, так и на международном уровне», — отметил эксперт.

Он разделяет подобные случаи на две основные категории: административные и юридические меры против незаконного захвата земель либо реализацию инфраструктурных проектов, а также споры вокруг исторических объектов, которые рассматриваются в рамках гражданских судебных разбирательств.

Вместе с тем Шоаиб Хан утверждает, что существует проблема избирательности применения подобных мер.

«Кампании по борьбе с незаконным захватом земель зачастую проводятся избирательно: под удар попадают районы или сооружения, связанные с религиозными меньшинствами, тогда как аналогичные незаконные постройки в других местах остаются без внимания», — заявил он.

В качестве аргумента эксперт приводит данные, согласно которым в период с июня 2024 года по февраль 2026 года в Индии было зафиксировано 20 случаев сноса объектов, связанных с мусульманами, причём в 11 из них основанием стали жалобы или иски в общественных интересах с утверждениями о «незаконном строительстве». Он также ссылается на данные Ассоциации защиты гражданских прав (APCR), согласно которым только в 2025 году 69 исламских религиозных объектов были снесены бульдозерами либо объявлены незаконными.

Особую обеспокоенность, по словам эксперта, вызывает отсутствие единых стандартов.

«Правозащитные организации выражают тревогу в связи с ускорением сноса мечетей в Индии. В течение пяти дней были снесены три мечети под различными предлогами. Среди них две мечети в северном штате Уттар-Прадеш — Масджид Мустафа Кадри в Самбхале и мечеть Шахид Азгаиб в Варанаси — а также мечеть Нурани в Джайпуре, штат Раджастхан.

В случае с мечетью Шахид Азгаиб в Варанаси она действовала на протяжении последних 200 лет, при этом жалоб на предполагаемое незаконное занятие чужих земель не поступало. Власти не применяют одинаковые стандарты при рассмотрении вопросов, связанных с мечетями и индуистскими храмами: многие индуистские храмы построены на дорогах, тротуарах и в общественных парках, а впоследствии расширены до более крупных сооружений. При этом их не сносят», — утверждает Шоаиб Хан.

Говоря о реакции мусульманской общины, эксперт отмечает, что проблема воспринимается не только как вопрос собственности или градостроительного законодательства. Сносы домов, мечетей, медресе и других объектов воспринимаются частью общества как проявление более широкой политики давления.

«Многие иностранные правительства и международные организации осудили дискриминацию мусульман со стороны BJP, особо выделяя ситуацию в Кашмире, Закон о внесении поправок в законодательство о гражданстве и антимусульманскую риторику.

Критики утверждают, что представители BJP систематически игнорировали случаи недавнего насилия против мусульман. «В течение первого пятилетнего срока Моди постоянно происходили нападения на мусульман, из-за чего у общины возникало ощущение, будто она находится в осаде», — говорит Газала Джамиль, доцент Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели. «Создавалось впечатление, что если ты мусульманин, на тебя могут напасть где угодно и когда угодно». Распространение в интернете языка вражды и дезинформации также способствовало насилию против мусульман.

Неспособность правоохранительных органов и судебной системы эффективно реагировать на насилие против мусульман ещё больше усиливает чувство социальной незащищённости. В результате мусульмане в Индии сталкиваются с экономической и социальной изоляцией, гибелью и травмированием людей, а также разрушением имущества.

Рост поляризации в Индии создал среду, в которой мусульмане часто становятся объектами дискриминации и ненависти. Недавно судья Высокого суда штата Карнатака Шришананда оказался в центре внимания после того, как назвал один из районов Бангалора «Пакистаном» исключительно из-за того, что там проживает преимущественно мусульманское население.

Подобные высказывания, особенно исходящие от лица, занимающего конституционную должность, вызывают серьёзные вопросы относительно беспристрастности судебной системы. Судья, имеющий предвзятое отношение к определённой общине, не может считаться способным обеспечивать справедливое правосудие, особенно когда представители этой общины сталкиваются с юридическими проблемами. Это не только подрывает доверие к судебной системе, но и ставит под угрозу её авторитет и добросовестность», —подчеркнул Шоаиб Хан.

В этой связи хочется отметить, что по данным USCIRF, около 70% заключенных в Индии ожидают судебного приговора. Мусульмане и сикхи представлены среди них непропорционально их доле в населении. Ситуацию усугубляет высокая нагрузка на суды: десятки миллионов дел остаются нерассмотренными.

Шоаиб Хан также ссылается на позицию международной неправительственной организации, Amnesty International (также известная как «Международная амнистия»), которая ранее призывала индийские власти прекратить «незаконные» носы принадлежащей мусульманам собственности, называя их формой внесудебного наказания.

«Назвав эти сносы формой внесудебного наказания, правозащитная организация потребовала предоставить адекватную компенсацию всем пострадавшим, поскольку в результате сносов сотни людей, большинство из которых мусульмане, остались без жилья и средств к существованию. Крупные мусульманские организации Индии, такие как Всеиндийский совет по мусульманскому личному праву, также выразили серьёзную обеспокоенность недавней волной сносов, затронувшей мечети, медресе, дарги и жилые дома.

Администрация по развитию Рампура распорядилась снести 38 из 40 зданий Университета имени Мохаммада Али Джаухара в Рампуре, штат Уттар-Прадеш, сославшись на отсутствие утверждённых планов строительства. Студенты, выпускники и различные политические деятели провели акции протеста и подвергли действия администрации критике.

Американская федеральная комиссия, ссылаясь на данные местных НПО, заявила, что только в 2023 году было зарегистрировано 687 случаев насилия в отношении христиан, которые «продолжали подвергаться задержаниям в соответствии с различными законами штатов о запрете обращения в другую религию». Местные органы власти в Индии время от времени сносят церкви, объявляя их самовольными или незаконными постройками, что приводит к острым конфликтам между местными властями и христианскими общинами. По словам членов одной из церквей, независимая церковь в западном индийском штате Махараштра была снесена в ходе ночной операции муниципальных властей, несмотря на действующий судебный запрет и всего за несколько часов до слушания дела местным судом 7 сентября», — рассказал нам эксперт.

По мнению Шоаиба Хана, подобные действия усиливают чувство незащищённости среди меньшинств.

При этом проблема, как подчёркивает эксперт, касается не только мусульман. По данным, которые он приводит, христианские общины также сталкиваются с нападениями, задержаниями и конфликтами с местными властями вокруг религиозных объектов.

«Несмотря на наличие светских конституционных механизмов, проблемы сохраняются, в том числе в связи с политическими движениями, которые могут отдавать предпочтение одной религии перед другими, что приводит к росту напряжённости. Усиление религиозного национализма вызвало дискуссии о подлинном характере светского устройства Индии и о том, как эффективно обеспечить баланс между правами большинства и меньшинств», — заявил эксперт.

В этих условиях, считает Шоаиб Хан, Индии необходимо предпринимать конкретные шаги, чтобы доказать международному сообществу приверженность принципу равенства религиозных общин.

Прежде всего речь должна идти о единообразном применении законов против разжигания ненависти независимо от политической или религиозной принадлежности нарушителя. Эксперт также считает необходимым пересмотреть на уровне штатов законы, ограничивающие обращение в другую религию, а также отдельные положения миграционного и гражданского законодательства на предмет их соответствия международным стандартам прав человека.

«Индии следует демонстрировать существующие конституционные гарантии многообразия, ключевые решения Верховного суда, защищающие права меньшинств, а также многоконфессиональное культурное наследие страны», — отметил Шоаиб Хан.

По его мнению, индийские власти также должны давать содержательные ответы на выводы международных организаций и предпринимать корректирующие меры там, где нарушения действительно выявлены.

«После последнего рассмотрения ситуации в области прав человека в 2017 году Индия пережила серьёзный регресс в сфере прав человека при правительстве премьер-министра Нарендры Моди, возглавляемом индуистской националистической партией BJP. Правительство усилило давление на независимые и демократические институты и использует жёсткие законы о борьбе с терроризмом и национальной безопасности для преследования и давления на правозащитников, журналистов, студентов, критиков правительства и участников мирных протестов. Растут число нападений, дискриминация и подстрекательство к насилию в отношении религиозных меньшинств. Традиционно маргинализированные общины далитов (индуистов из низших каст- прим.) и адиваси (коренных племенных общин- прим.) лишены надлежащей судебной защиты и равноправной защиты со стороны государства.

По меньшей мере 21 страна призвала Индию улучшить защиту свободы вероисповедания и прав религиозных меньшинств; несколько государств выразили обеспокоенность ростом насилия и языка вражды, а также принятием правительством дискриминационных мер, таких как законы о «запрете обращения в другую религию».

Индийскому правительству необходимо отреагировать на обеспокоенности, высказанные другими государствами-членами в рамках Универсального периодического обзора (УПО), которые широко разделяются правозащитными организациями и рядом органов ООН, и незамедлительно предпринять шаги для исправления ситуации и защиты прав и достоинства всех людей, как того требуют правозащитные организации», — подытожил наш эксперт.

Таким образом, спор вокруг положения меньшинств в Индии выходит далеко за рамки отдельных конфликтов между религиозными общинами. Доклад USCIRF, случаи сноса исламских объектов и оценки экспертов указывают на более широкий вопрос — способно ли индийское государство обеспечить равную защиту граждан независимо от их религии, происхождения или принадлежности к социально уязвимой группе.