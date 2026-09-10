Азербайджан разработает Нацстратегию борьбы с зоонозными заболеваниями

В Азербайджане разработают Национальную стратегию по борьбе с зоонозными заболеваниями.

Как сообщает Report, это предусмотрено Государственной программой обеспечения продовольственной безопасности на 2027-2032 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Подготовка стратегии поручена Агентству пищевой безопасности Азербайджана, а также министерствам здравоохранения, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и экономики.

Реализация стратегии будет направлена на снижение рисков, которые зоонозные заболевания представляют для здоровья людей и животных, а также сокращение связанных с ними случаев заболеваемости и смертности.