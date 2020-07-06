Международный конкурс «Новая волна-2020» отменен из-за COVID-19 – ВИДЕО

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Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире отменено проведение международного конкурса «Новая волна» в 2020 году.

Компания «АРС» и Оргкомитет конкурса «Новая волна» сообщают в социальной сети Facebook о том, что XIX Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020», проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменён по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире.

«Дорогие друзья! Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020» в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы. На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса. Надеялись на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны» - заявляет народный артист России, композитор, продюсер, председатель жюри конкурса «Новая волна» Игорь Крутой.

И.Крутой подчеркивает, что организаторы со всей ответственностью заботятся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить концерты в New Wave Hall в течение восьми дней: «Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие на протяжении 18 лет придаёт «Новой волне» признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса. Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность «Новой волне», за искренние и добрые пожелания. Мы встретимся с вами в следующем году!».

Точная дата и место проведения «Новой волны-2021» пока не называется – напомним, что в 2019 году Азербайджан на конкурсе представляла AISEL, занявшая 8-е место.

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