Международный сборник «Кочевье» со стихами Лейлы Бегим в числе «пяти книг недели» - ФОТО

Антология "Кочевье". 2019, Изданная в России (Санкт-Петербург, "Алетейя") и в Украине, попала в рубрику избранных книг: "ПЯТЬ КНИГ НЕДЕЛИ" в портале МОСКОВСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ (НГ EX LIBRIS) — объявила в своей фб-ленте составитель сборника, писательница Татьяна Ивлева. (Кочевье. Антология / Сост. Татьяна Ивлева).

Антология включает произведения русскоязычных авторов, живущих в разных уголках мира, которых, как отмечает в предисловии составитель Татьяна Ивлева, объединяют «поиск себя, размышления о смысле бытия, переоценка ценностей, метания и мытарства, устроенность и сиротство «эмигрантов имперских орбит» в рамках нового географического, этнического и ментального пространства.

В своих произведениях авторы – пилигримы пятизвездных кочевий – отразили не только суровый лик нашего безвременья, но и свои судьбы, мысли, чувства и чаяния».

В числе участников сборника – поэтов и прозаиков, переводчиков из России и зарубежья, таких, как Александр Городницкий, Борис Хазанов, Вероника Долина, опубликованы стихи нашей соотечественницы, проживающей в Чехии, Лейлы Бегим.

Среди изданных в сборнике «Кочевье «стихов Лейлы Бегим, хочется особо отметить посвящение Кара Караеву «Семь Красавиц».

На написанные в 2017 году стихи сразу откликнулись многие творческие деятели. Известный композитор Фарадж Караев в своём отзыве поэтессе написал: «Очень музыкальные стихи, своеобразное и ёмкое отражение музыки Семи портретов.

«Семь Красавиц» Лейлы Бегим вошли и в литературный журнал «Лига Культуры», изданный в Одессе зимой этого года.