МИД России ответил на ноту Азербайджана

МИД России распространил заявление в связи с нотой протеста Азербайджана относительно визита в Россию Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна - "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает АПА, в заявлении МИД России отмечается, что поездка указанных лиц, если и имела место, то носила исключительно частный характер.

“В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Никаких встреч с официальными лицами Российской Федерации не проводилось. Что касается ссылок на некие контакты М.Маиляна и Л.Ованнисяна с российскими экспертами в так называемом «постоянном представительстве Арцаха в России», то МИД России вновь подчеркивает: такое «представительство» не зарегистрировано в государственных органах Российской Федерации в качестве дипломатической миссии суверенного государства, поскольку Россия не признает так называемую "нагорно-карабахскую республику", - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что претензии к российской стороне, содержащиеся в ноте и комментарии МИД Азербайджана, безосновательны, а общий тон – не соответствует уровню и качеству российско-азербайджанских отношений.

МИД России подчеркивает, что со своей стороны, будет и далее способствовать достижению нагорно-карабахского урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве, с учетом отношений с Азербайджаном и Арменией.

1news.az