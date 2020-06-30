Минэкономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей - ВИДЕО

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Министерство экономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, эта платформа называется "Электронной кредитной платформой", посредством которой предприниматели получат возможность обратиться в два банка для получения льготного кредита для лиц, пострадавших от пандемии, а предприниматели могут взять кредит на сумму до трех миллионов манатов. По кредиту установлен двенадцатимесячный льготный период.

Министр сказал, что с созданием платформы возможности предпринимателей для обращения еще больше упростятся.

Отметим, что данная платформа призвана содействовать развитию экономики и макроэкономической стабильности Азербайджана в условиях борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Азербайджана от четвертого апреля 2020 года № 135S во исполнение пунктов 6.1 и 6.2 Плана мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года № 1950 "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Источник: Trend